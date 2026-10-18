Năm 2027 phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc quán triệt chuyên đề “Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027”. Ảnh:quochoi.vn

Tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trình bày chuyên đề về Kết luận số 106-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027.

Theo đó, năm 2026, mặc dù tình hình thế giới diễn biến phức tạp, kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt những kết quả quan trọng. GDP 9 tháng tăng 9,01%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,33%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán.

Đáng chú ý, năm 2026 dự kiến thực hiện miễn, giảm, gia hạn khoảng 360 nghìn tỷ đồng thuế, phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Trong cải cách thể chế, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản, qua đó cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.

Bên cạnh kết quả đạt được, Trung ương chỉ rõ những hạn chế như áp lực kiểm soát lạm phát, lãi suất cho vay còn cao, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư chưa đạt yêu cầu, cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững và việc thực thi chính sách ở một số nơi còn hạn chế.

Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của tăng trưởng

Về mục tiêu năm 2027, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết Trung ương xác định đây là năm tăng tốc, bứt phá, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo đó, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 36–38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%.

Để thực hiện các mục tiêu này, Trung ương yêu cầu tiếp tục đổi mới mô hình phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng lực nội tại và sức chống chịu.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng nhất của tăng trưởng theo Nghị quyết số 68-NQ/TW; cơ cấu lại thực chất doanh nghiệp nhà nước và thu hút các dự án đầu tư nước ngoài có công nghệ, giá trị gia tăng cao.

Đồng thời, tập trung phát triển hệ sinh thái công nghiệp trong nước, công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ và nâng cao khả năng tham gia chuỗi giá trị của doanh nghiệp.

Trong điều hành kinh tế vĩ mô, Trung ương yêu cầu phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách khác; có giải pháp giảm lãi suất cho vay, cải thiện hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, phát triển thị trường trong nước và khắc phục tình trạng nhập siêu.

Các dự án tồn đọng, kéo dài phải được tập trung xử lý dứt điểm để sớm đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, bảo đảm cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống.

Cắt giảm thực chất thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh

Một nội dung quan trọng khác của Kết luận số 106-KL/TW là tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật và tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi.

Trung ương yêu cầu xử lý dứt điểm những quy định mâu thuẫn, chồng chéo; không để chậm ban hành văn bản hướng dẫn; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh.

Việc phân bổ vốn đầu tư phải gắn với kết quả đầu ra, kiên quyết điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi có khả năng giải ngân tốt, hiệu quả cao.

Cùng với đó, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và trách nhiệm của người đứng đầu; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết công việc.

Đối với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Trung ương yêu cầu chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả cụ thể, lượng hóa được đóng góp vào tăng trưởng; từng bước làm chủ công nghệ chiến lược, phát triển hạ tầng số và liên thông các cơ sở dữ liệu.

Về tài chính - ngân sách, năm 2027 phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 3,33 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 9,1% so với ước thực hiện năm 2026. Tổng chi ngân sách khoảng 4,07 triệu tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển khoảng 1,76 triệu tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang tổ chức thực hiện, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả. Hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân được xác định là những thước đo của quá trình phát triển.