Năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo thế và lực cho những năm tiếp theo

Sáng 16-10, tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2027.

Tăng trưởng GPD 9 tháng đạt kết quả tích cực

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc cho biết, Trung ương thống nhất đánh giá, năm 2026 đất nước tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật, thể hiện ở 7 nhóm kết quả chủ yếu.

Trong đó, tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. GDP 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao trên thế giới; các tổ chức quốc tế đánh giá tích cực về kết quả, tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam.

Ngoài ra, chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng hỗ trợ tăng trưởng. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt khoảng 2,19 triệu tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán, tăng 12,1% so với cùng kỳ, cả năm ước đạt 3.055,7 nghìn tỷ đồng, vượt dự toán 20,8% và tăng 14% so với thực hiện năm 2025, bảo đảm mục tiêu tăng ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc báo cáo đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Ảnh: Quochoimedia

Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đạt62,9% kế hoạch, cao hơn cùng kỳ năm 2025 cả về tỷ lệ và số tuyệt đối...

Thể chế, pháp luật được tập trung hoàn thiện theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Trung ương; cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều luật, nghị quyết quan trọng được ban hành; cơ bản khắc phục tình trạng chậm, nợ văn bản hướng dẫn. Chính phủ đã ban hành 11 nghị quyết và nhiều văn bản khác, qua đó đã cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp, tinh gọn; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành cơ bản ổn định, thông suốt; hoàn thành sắp xếp, tinh gọn thôn, tổ dân phố.

Kết cấu hạ tầng chiến lược đạt nhiều kết quả rõ nét, mở rộng không gian phát triển. Hoàn thành thêm 395km đường bộ cao tốc, thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; khởi công đồng loạt 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung tháo gỡ, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án; các dự án điện gió, điện mặt trời được tháo gỡ và có kết quả…

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có bước tiến mới theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân được nâng lên; lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1-7-2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%... Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại tiếp tục là điểm sáng.

Từ thực tiễn năm 2026, Đảng ủy Chính phủ rút ra 5 bài học kinh nghiệm:

Thứ nhất, quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, xác định đúng thứ tự ưu tiên.

Thứ hai, chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả.

Thứ ba, nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Thứ tư, đoàn kết, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.

Thứ năm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đánh giá bằng dữ liệu, sản phẩm và kết quả thực tế.

Thời gian từ nay đến cuối năm không còn nhiều, theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trung ương xác định phải phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, nhất là tăng trưởng hai con số, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%; điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu với mức giá phù hợp, không để thiếu điện, xăng dầu, thuốc chữa bệnh trong mọi tình huống; đẩy mạnh kích cầu, có giải pháp cụ thể tăng cường xuất khẩu, giảm mạnh nhập siêu.

Phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, thúc đẩy đầu tư tư nhân, tháo gỡ các dự án tồn đọng, sớm đưa vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, Trung ương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giải quyết kịp thời việc thuộc thẩm quyền, báo cáo kèm phương án đối với việc vượt thẩm quyền.

Các địa phương động lực, đầu tàu, cực tăng trưởng phải phát huy vai trò dẫn dắt. Các địa phương ước đạt và vượt kịch bản tăng trưởng tiếp tục phấn đấu đạt cao hơn; các địa phương chưa đạt phải quyết liệt hơn, tạo bứt phá để hoàn thành mục tiêu...

45 chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2027

Cũng tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và dự toán ngân sách nhà nước năm 2027.

Trung ương xác định mục tiêu tổng quát của năm 2027 là: Năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đại biểu dự hội nghị tại Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Quang Thái

Tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất, sức cạnh tranh của nền kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.

Tạo lập nền tảng cho mô hình phát triển mới, nhất là thể chế, năng lực quản trị quốc gia, hạ tầng chiến lược, hạ tầng dữ liệu, nhân lực chất lượng cao và doanh nghiệp dẫn dắt; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả.

Trung ương thống nhất 45 chỉ tiêu chủ yếu năm 2027, trong đó: Tăng trưởng GDP từ 10% trở lên; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng khoảng 4,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 15%, nhập khẩu tăng 12%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội 36-38% GDP; năng suất lao động tăng 8,6%; đón 28-29 triệu lượt khách quốc tế.

Trung ương đồng thời xác định mục tiêu tăng trưởng GRDP của từng tỉnh, thành phố, trong đó có 30/34 địa phương có mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2027 và các chủ trương lớn về tài chính - ngân sách, Trung ương đồng ý phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2027 tăng khoảng 9,1% so với thực hiện năm 2026.

Thống nhất chủ trương cân đối ngân sách nhà nước năm 2027 và phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương với ngân sách địa phương, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, tính chủ động của địa phương, bổ sung nguồn tích lũy cải cách tiền lương; khi có biến động hoặc chính sách mới tác động đến thu ngân sách, cho phép đánh giá hoàn thành nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước theo dự toán điều chỉnh đúng thẩm quyền...

Để hiện thực hóa các mục tiêu đó, Trung ương yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục thực thi quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, để thống nhất nhận thức và hành động, cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy và người đứng đầu cần nắm vững 6 điểm trọng tâm trong chỉ đạo của Trung ương:

Một là, năm 2027 phải tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực cho những năm tiếp theo.

Hai là, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, giữ vững ổn định vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; tăng trưởng cao phải dựa trên năng suất, sức cạnh tranh, năng lực tự chủ và nền tảng ổn định lâu dài.

Ba là, mục tiêu tăng trưởng được xác định đến từng tỉnh, thành phố và phải được cụ thể hóa thành kịch bản, chỉ tiêu, sản phẩm theo từng ngành, địa phương.

Bốn là, điều hành tài chính - ngân sách chủ động, linh hoạt gắn với kỷ luật tài khóa; giữ nghiêm kỷ luật tài chính, đánh giá hiệu quả chi bằng kết quả thực tế, gắn trách nhiệm phân bổ với sử dụng.

Năm là, tạo chuyển biến thực chất trong tổ chức thực thi; việc đã rõ phải làm ngay; xác định trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu, trong đó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy trực tiếp chỉ đạo xử lý nhà, đất dôi dư, các dự án tồn đọng kéo dài; kiên quyết khắc phục đầu tư theo phong trào; bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.

Sáu là, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực chính, phải tạo ra sản phẩm và lượng hóa được đóng góp vào tăng trưởng.

Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các bộ, ngành, địa phương cần cụ thể hóa đầy đủ, thể chế hóa kịp thời các quyết sách của Trung ương, việc đã rõ phải làm ngay; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, chủ động chuẩn bị kế hoạch, ngân sách, con người và nguồn lực để năm 2027 tăng tốc, bứt phá; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện và phát huy vai trò của nhân dân.