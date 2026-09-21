Năm 2027 phải chuyển mạnh từ 'làm nhiều luật' sang làm tốt, ổn định

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 6, chiều 21/9 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.

Dự kiến gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết

Tại phiên họp, báo cáo về dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027, ông Phan Chí Hiếu - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp cho biết, Chính phủ và các cơ quan đề xuất đưa 28 dự án vào Chương trình lập pháp 2027.

Cụ thể: Trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 3, (tháng 5/2027) 9 dự án luật; tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027) 16 dự án luật, 1 dự án nghị quyết; trình UBTVQH xem xét, thông qua 1 pháp lệnh, 1 nghị quyết.

Ông Phan Chí Hiếu - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp (Ảnh: Media Quốc hội).

Trên cơ sở các nguyên tắc, quan điểm lập Chương trình năm 2027, ý kiến của các cơ quan, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự kiến Chương trình lập pháp năm 2027 gồm 23 dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết.

Theo đó, tại Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2027) trình Quốc hội xem xét, thông qua 9 dự án luật. Tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2027) trình Quốc hội xem xét, thông qua 12 dự án luật. Tại các phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội năm 2027 trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 1 dự án pháp lệnh, 1 dự án nghị quyết.

Ngoài ra, tạm thời chưa đưa vào Chương trình năm 2027 đối với 4 dự án để tiếp tục nghiên cứu làm rõ thêm, gồm: Luật Quản lý, phát triển đô thị; Luật Bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; Luật Quản lý, phát triển phương tiện bay không người lái (UAV); Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Không đưa vào Chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mà đề nghị sửa đổi trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung 3 Luật thuế đã có trong chương trình Kỳ họp thứ Hai sắp tới.

Giữ kỷ luật về tính ổn định và đồng bộ của hệ thống pháp luật

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, năm 2027 phải chuyển mạnh từ làm nhiều luật sang làm tốt, ổn định và kiến tạo phát triển. Quan trọng là khâu tổ chức thực hiện, thực thi pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải xem lại khâu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đánh giá luật đến người dân, doanh nghiệp.

Nhấn mạnh, thời gian qua khối lượng lập pháp rất lớn, góp phần để tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Nhưng Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chương trình còn điều chỉnh nhiều lần, có hồ sơ chuẩn bị chưa kỹ, gửi chậm, đánh giá tác động chưa sâu, có dự án phải lùi, rút hoặc xin thủ tục rút gọn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Media Quốc hội).

Vì vậy, tới đây phải đánh giá tác động, có đầy đủ hồ sơ. Đảm bảo đưa một dự án vào chương trình phải đồng nghĩa với việc cơ bản đã rõ vấn đề, rõ chính sách, rõ phạm vi, rõ nguồn lực, rõ khả năng hoàn thành.

"Không lấy điều chỉnh chương trình để bù cho dự báo chưa tốt, không lấy thủ tục rút gọn để bù cho chuẩn bị chưa kỹ", Chủ tịch Quốc hội nêu và cho rằng phải khắc phục điểm này.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nêu rõ, trách nhiệm của Chính phủ, Quốc hội là phải xây dựng pháp luật chuẩn, có chất lượng. Bên cạnh đó, phải giữ kỷ luật về tính ổn định và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Pháp luật phản ứng nhanh hơn nữa với thực tiễn, nhưng nhanh không đồng nghĩa với sửa liên tục. Đây là vấn đề cần phải hết sức lưu ý.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội thống nhất chưa đưa vào chương trình những dự án chưa đủ độ chín, phạm vi còn giao thoa hoặc chưa thực sự rõ sự cần thiết phải có một đạo luật riêng, trong đó có các dự án về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, UAV, quản lý phát triển đô thị và sửa đổi Nghị quyết số 96/2023/QH15.

Đối với các lĩnh vực mới như dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, công nghệ số và UAV, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát theo cả hệ sinh thái pháp luật, xác định rõ ranh giới điều chỉnh trước khi quyết định có cần một đạo luật riêng hay không.

Một yêu cầu khác được Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là chương trình lập pháp phải được thiết kế theo logic của cả hệ thống pháp luật, không theo nhu cầu riêng của từng cơ quan. Cơ quan chủ trì và cơ quan thẩm tra cần phối hợp ngay từ giai đoạn chính sách.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị siết chặt kỷ luật thực hiện chương trình ngay từ đầu; việc bổ sung chương trình trong năm chỉ nên là trường hợp ngoại lệ, có căn cứ, không trở thành phương thức làm việc thường xuyên.

Qua thảo luận và thống nhất, 100% các Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua về mặt nguyên tắc đối với dự thảo Nghị quyết về Chương trình lập pháp năm 2027.