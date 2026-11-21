Thứ trưởng Bộ NN-MT Võ Văn Hưng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo kết quả phát triển ngành tôm nước lợ, ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư (Bộ NN-MT) cho biết, năm 2026, sản xuất tôm nước lợ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, tổng diện tích thả nuôi đạt trên 759.500 ha, đạt 101% kế hoạch năm; tổng sản lượng ước đạt 1,4 triệu tấn, tăng 4,5% so với năm 2025 và đạt gần 105% kế hoạch năm 2026. Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 94% diện tích, đóng góp 90% sản lượng. Xuất khẩu các sản phẩm tôm 10 tháng năm 2026 đạt khoảng 4,22 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2025.

Thu hoạch tôm thẻ chân trắng tại xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau

Đáng chú ý, sản lượng tăng 4,5% trong khi diện tích nuôi chỉ tăng 0,6%, cho thấy năng suất bình quân tính trên diện tích nuôi có xu hướng cải thiện. Tôm sú là đối tượng đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng sản lượng năm 2026, với mức tăng 54.707 tấn, chiếm khoảng 85% tổng sản lượng tăng thêm của ngành tôm nước lợ.

Năm 2027, Bộ NN-MT phấn đấu sản lượng tôm nước lợ đạt 1,5 triệu tấn; trong đó, tôm thẻ chân trắng hơn 1 triệu tấn, giá trị kim ngạch xuất khẩu 4,6 - 4,7 tỷ USD.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Bộ NN-MT đề nghị 20 tỉnh, thành phố có nuôi tôm nước lợ tập trung vào các giải pháp: giảm giá thành và nâng cao tỷ lệ nuôi thành công; kiểm soát chất lượng giống và an toàn sinh học từ đầu vụ; chuyển cảnh báo môi trường thành quyết định sản xuất; tổ chức lại vùng nguyên liệu và hợp đồng liên kết; nâng giá trị gia tăng và thích ứng thị trường...

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ NN-MT cho biết ngành tôm Việt Nam đang đứng trước những cơ hội phát triển lớn, nhưng cũng phải vượt qua những giới hạn của mô hình tăng trưởng hiện nay.

Vì vậy, vấn đề cốt lõi không chỉ là tăng sản lượng, mà phải nâng cao chất lượng tăng trưởng; không chỉ mở rộng thị trường, mà phải nâng cao giá trị, thương hiệu và vị thế tôm Việt Nam. Phải chỉ ra đúng những điểm nghẽn, xác định những giải pháp đột phá, tạo chuyển biến thực chất cho ngành tôm trong năm 2027 và những năm tiếp theo.