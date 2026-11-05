Năm 2027: Hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu, xử lý dứt điểm tài sản công hỏng hóc, lãng phí

Tăng cường quản lý, hạch toán tài sản công, bảo đảm hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát. Ảnh minh họa - Nguyễn Hưởng

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 4/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công.

Tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công

Theo Công điện, để tăng cường công tác quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản công, bảo đảm tài sản công được quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phản ánh đúng thực trạng; thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công tránh thất thoát, lãng phí, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, khai thác, thống kê, theo dõi, hạch toán tài sản công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương (văn bản về phân cấp thẩm quyền; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng; quy định thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa, hàng hải,...).

Cùng với đó, quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cho đối tượng quản lý;...) để làm cơ sở cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Đảm bảo thống nhất giữa số liệu thực tế và sổ sách kế toán

Công điện cũng nêu rõ, trên cơ sở kết quả Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026 theo quy định tại Quyết định số 213/QĐ-TTg ngày 1/3/2024 và Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, để khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra tại kết quả Tổng kiểm kê do Bộ Tài chính công bố, trong năm 2027 phải hoàn thành các nhiệm vụ:

Củng cố, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản đảm bảo thống nhất giữa số liệu thực tế và sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về kế toán.

Thực hiện rà soát, chuẩn hóa thông tin, số liệu tài sản được giao quản lý, sử dụng đảm bảo phản ánh đúng thực trạng tài sản; thực hiện việc xác định giá trị đối với các tài sản chưa xác định được giá trị quản lý, hạch toán theo quy định của pháp luật.

Ban quản lý dự án, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản, xử lý tài sản ngay sau khi kết thúc dự án hoặc khi có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền.

Xử lý dứt điểm các tài sản hỏng, không sử dụng được; các tài sản còn sử dụng được nhưng không sử dụng; các tài sản sử dụng không đúng mục đích theo đúng quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện.