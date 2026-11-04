Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng vừa ký Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 4/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu quả công tác quản lý, hạch toán, theo dõi tài sản công.

Công điện nêu rõ, việc Tổng kiểm kê tài sản công năm 2026, với thời điểm kiểm kê là 0h ngày 1/1/2026, đã giúp các cơ quan, tổ chức, đơn vị sau sắp xếp tổ chức bộ máy nắm bắt thực trạng tài sản được giao quản lý, sử dụng, cũng như những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, sử dụng tài sản. Đây là cơ sở để xác định nhiệm vụ, giải pháp quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu năm 2027 hoàn thành chuẩn hóa dữ liệu và xử lý tài sản công sau tổng kiểm kê. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy tối đa nguồn lực tài sản công, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tài sản được quản lý, sử dụng đúng quy định, phản ánh đúng thực trạng, tránh thất thoát, lãng phí.

Chuẩn hóa số liệu, thống nhất thực tế với sổ sách kế toán

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Chính phủ đặt ra là trong năm 2027, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải hoàn thành việc củng cố, cập nhật, bổ sung hồ sơ quản lý, theo dõi, hạch toán tài sản. Số liệu tài sản phải bảo đảm thống nhất giữa thực tế và sổ sách kế toán theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật về kế toán.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phải rà soát, chuẩn hóa thông tin, số liệu tài sản được giao quản lý, sử dụng, bảo đảm phản ánh đúng thực trạng tài sản; thực hiện xác định giá trị đối với những tài sản chưa xác định được giá trị để phục vụ công tác quản lý, hạch toán theo quy định.

Đối với tài sản hình thành từ các dự án, Công điện yêu cầu ban quản lý dự án, cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện bàn giao, tiếp nhận tài sản và xử lý tài sản ngay sau khi kết thúc dự án hoặc khi có quyết định xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền.

Đáng chú ý, trong năm 2027, các bộ, ngành, địa phương phải xử lý dứt điểm những tài sản đã hỏng, không sử dụng được; tài sản còn sử dụng được nhưng không sử dụng và tài sản sử dụng không đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về quản lý tài sản công

Bên cạnh yêu cầu khắc phục các tồn tại được chỉ ra qua Tổng kiểm kê, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, khai thác, thống kê, theo dõi, hạch toán tài sản công thuộc phạm vi quản lý.

Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phải khẩn trương rà soát, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền làm cơ sở triển khai công tác quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công. Trong đó, tập trung vào các quy định về phân cấp thẩm quyền; tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng; thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình và tài sản kết cấu hạ tầng giao thông như đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải; quyết định giao tài sản kết cấu hạ tầng cho đối tượng quản lý.

Công điện cũng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng, khai thác, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện./.