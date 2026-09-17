Năm 2027, dự kiến còn 3 phương thức xét tuyển đại học cho mỗi ngành đào tạo

Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các thông tư ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học để lấy ý kiến trước khi ban hành chính thức.

Theo dự thảo, mỗi trường đại học chỉ được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh và mỗi ngành đào tạo, chương trình đào tạo sử dụng 3 phương thức tuyển sinh (không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng, xét tuyển đối tượng cử tuyển) áp dụng từ năm 2027 và xuống còn 1 phương thức áp dụng từ năm 2028.

Mỗi phương thức tuyển sinh gắn với một mã số phương thức tuyển sinh theo danh sách công bố của bộ và phải bảo đảm cơ hội cho tất cả các thí sinh tham gia xét tuyển, quy định rõ các tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách thức tính điểm xét bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển, điều kiện trúng tuyển.

Dự thảo thông tư đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đến hết ngày 23/9.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT cũng sắp xếp và đưa ra danh sách 11 phương thức xét tuyển, thay vì 19 phương thức như ở quy định cũ.

Bộ GD&ĐT dự kiến lấy ý kiến dự thảo đến ngày 23/9. Thông tư mới có hiệu lực ngay trong năm nay, đồng nghĩa áp dụng từ mùa tuyển sinh đại học năm 2027.

Trước đó, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, Bộ GD&ĐT chỉ quy định mỗi trường được xét tuyển tối đa 5 phương thức, không giới hạn phương thức xét tuyển từng ngành như dự thảo thông tư.

Về nguồn tuyển, Bộ yêu cầu thí sinh phải có tổng điểm 3 môn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT của năm tuyển sinh theo tổ hợp xét tuyển của phương thức tuyển sinh đạt tối thiểu 15 điểm theo thang điểm 30...