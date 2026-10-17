Năm 2027: Đầu tư có trọng tâm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra

Sáng 17/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực diễn biến hết sức phức tạp, nhiều vấn đề mới phát sinh vượt dự báo, các cấp, các ngành, các địa phương đã quyết liệt triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện; dự kiến đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Điểm nổi bật được Thủ tướng nhấn mạnh là tăng trưởng kinh tế cao gắn với ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước; GDP quý III tăng 9,95%, 9 tháng tăng 9,01%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới.

Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác được điều hành chủ động, linh hoạt. Thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong khi đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360 nghìn tỷ đồng.

Đến hết năm 2026, nợ công khoảng 33-34% GDP; nợ Chính phủ khoảng 32-33% GDP; nợ nước ngoài quốc gia khoảng 28-29% GDP; bội chi ngân sách khoảng 4,1% GDP, trong giới hạn an toàn.

Tỷ giá ổn định, thanh khoản hệ thống tín dụng được cải thiện. Ngân hàng Nhà nước thông qua các biện pháp điều hành và đã chỉ đạo hệ thống các tổ chức tín dụng thống nhất giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Lần đầu tiên thị trường chứng khoán được nâng hạng; Moody’s nâng triển vọng của Việt Nam từ mức “Ổn định” lên “Tích cực”.

Trong bối cảnh giá dầu thô và nhiều mặt hàng tăng mạnh, Chính phủ đã đẩy mạnh sản xuất xăng dầu trong nước, đa dạng hóa nguồn nhập khẩu, sử dụng kịp thời các công cụ thuế, phí, ứng ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn cung, giữ giá xăng dầu ở mức thấp so với khu vực. Việc huy động, điều tiết hợp lý nguồn điện bảo đảm cung ứng và không tăng giá. CPI bình quân 9 tháng tăng 4,52%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Các động lực tăng trưởng truyền thống được tập trung đẩy mạnh, các động lực mới bước đầu được thúc đẩy. Trong 9 tháng, công nghiệp - xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015. Xuất nhập khẩu tăng 30,4%, cả năm ước đạt 1.110 tỷ USD, lần đầu tiên vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%. Giải ngân đầu tư công đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, bằng 63% kế hoạch. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%, cao nhất từ năm 2021, tập trung nhiều vào chế biến, chế tạo, công nghệ cao, điện tử, bán dẫn.

Cùng với các kết quả trên, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực. Chính phủ đã và đang trình Quốc hội nhiều luật, nghị quyết quan trọng với các cơ chế, chính sách đột phá hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nhất là miễn, giảm thuế, nâng ngưỡng chịu thuế; cơ chế vượt trội huy động nguồn lực cho các vùng, cực tăng trưởng; khơi thông nguồn lực đất đai.

Chính phủ đang triển khai rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách để giảm mạnh chi phí đầu vào thông qua các biện pháp quyết liệt giảm giá bất động sản, cắt giảm tối đa khâu trung gian. Cải cách thủ tục hành chính giúp giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Việc tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài được triển khai quyết liệt. Đến hết tháng 9, có 4.688 dự án đã được xử lý và có phương án xử lý, với tổng diện tích gần 196.000 ha, tổng mức đầu tư trên 3,2 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ rõ điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát tiếp tục chịu áp lực lớn; thị trường tiền tệ, tỷ giá chịu nhiều sức ép từ bên ngoài. Do nhu cầu vốn đầu tư lớn và sức ép lạm phát nên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn cao.

Huy động nguồn lực xã hội còn hạn chế; tiếp cận đất đai, tín dụng của doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khó khăn; cơ cấu xuất nhập khẩu chưa bền vững. Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, tăng trưởng kinh tế chưa lan tỏa đồng đều.

Toàn cảnh phiên họp sáng ngày 17/10. Ảnh: Đức Thanh

Những tháng cuối năm, Chính phủ phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Các nhiệm vụ tập trung gồm điều hành hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ; có giải pháp quyết liệt, hiệu quả giảm lãi suất cho vay; bảo đảm nguồn cung điện, xăng dầu; thúc đẩy thị trường trong nước thông qua kích cầu, khai thác hiệu quả mùa tiêu dùng, du lịch cuối năm gắn với kiểm soát, bình ổn giá; đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu.

Các địa phương phải phấn đấu quyết liệt đạt mức tăng trưởng cao nhất, đặc biệt là các cực tăng trưởng lớn.

Năm 2027: Phấn đấu tăng thu ngân sách khoảng 9,1%

Về kế hoạch năm 2027, Thủ tướng cho biết đây là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chính phủ tập trung phấn đấu tăng trưởng từ 10% trở lên; CPI khoảng 4,5%; GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD; năng suất lao động xã hội bình quân tăng 8,6%.

Để thực hiện mục tiêu, Chính phủ sẽ cụ thể hóa thành kịch bản, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh vực, địa phương và thường xuyên cập nhật kịp thời; kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô thông qua phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác.

Một trọng tâm là tạo đột phá trong huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển. Trong đó, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước khoảng 9,1%, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước.

Nguồn vốn được đa dạng hóa thông qua phát hành các loại hình trái phiếu, vay ODA, huy động vốn tín dụng, nguồn lực tư nhân; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích doanh nghiệp FDI tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam. Đồng thời, phát triển thị trường vốn trung và dài hạn; phấn đấu nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu hút các quỹ đầu tư quốc tế và dòng vốn gián tiếp nước ngoài dài hạn, ổn định.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày tại Quốc hội. Ảnh: Đức Thanh

Chính phủ tiếp tục điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp; có giải pháp quyết liệt, hiệu quả giảm lãi suất cho vay, tập trung tín dụng vào sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phân bổ vốn theo kết quả đầu ra, gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, giải ngân 100% vốn. Điều chuyển vốn từ nơi giải ngân thấp sang nơi giải ngân tốt, cần bổ sung vốn; có giải pháp hiệu quả cải thiện chỉ số ICOR.

Gắn với nâng cao hiệu quả nguồn lực, Chính phủ tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, đồng bộ hóa hệ thống văn bản pháp luật; xử lý quy định mâu thuẫn, chồng chéo; không để chậm, nợ ban hành văn bản hướng dẫn. Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư, không để hư hỏng, xuống cấp, lãng phí; thay thế ngay cán bộ đùn đẩy, né tránh, không hoàn thành nhiệm vụ.

Về phát triển các thành phần kinh tế, Chính phủ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp tư nhân phát triển, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ “doanh nghiệp một người”, hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Trong phát triển hạ tầng, Thủ tướng yêu cầu xác định rõ số dự án tồn đọng kéo dài đã xử lý, chưa xử lý, số vốn thu về, số vốn tồn đọng để xử lý dứt điểm. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, kết quả và giá trị cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực.

Để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm; bảo đảm mỗi chủ trương, chính sách khi đi vào thực tiễn phải tạo ra chuyển biến rõ nét, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của từng địa phương và đất nước.