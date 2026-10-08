Năm 2027, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 4.857 công dân nhập ngũ

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (thứ 8, từ trái qua) trao bằng khen cho đại diện các tập thể. Ảnh: VINH ANH

Năm 2027, chỉ tiêu giao quân của thành phố là 4.857 công dân. Trong đó, nghĩa vụ quân sự là 4.050 công dân, tăng 100 công dân; nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 807 công dân, tăng 141 công dân.

Dự kiến, công tác sơ tuyển, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được triển khai từ ngày 9/11 đến 31/12/2026, với tổng quân số gọi khám khoảng 19.428 công dân. Địa điểm khám được tổ chức tập trung tại 25 phường, xã có trung tâm y tế khu vực và các bệnh viện.

Lễ giao nhận quân năm 2027 sẽ được tổ chức trong thời gian từ ngày 21/2 đến 25/2/2027 tại 14 đơn vị hành chính cấp xã, phường gồm: Hòa Cường, An Hải, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Thạnh Mỹ, Tiên Phước, Trà My, Bàn Thạch, Núi Thành, Thăng Bình, Điện Bàn, Nam Phước, Đại Lộc và Nông Sơn.

Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành, địa phương phát biểu tham luận, chia sẻ kết quả, kinh nghiệm, khó khăn và đề xuất các giải pháp nhằm triển khai công tác tuyển quân năm 2027 đạt chỉ tiêu, chất lượng đề ra.

Dịp này, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 14 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.