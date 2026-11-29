Tình huống Diễn tập An ninh mạng quốc gia 2026 được mô phỏng một cuộc tấn công vào hệ thống thông tin của tổ chức tài chính, với hạ tầng máy chủ truyền thống, điện toán đám mây, chuỗi khối và hợp đồng thông minh. Ảnh: T.Uyên

Nhiều chuyên gia dự báo năm 2027, các cuộc tấn công mạng tiếp tục gia tăng về quy mô, mức độ tinh vi, đòi hỏi chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống thông tin và ứng phó sự cố.

AI và gián điệp mạng gia tăng nguy cơ trong năm 2027

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, không gian mạng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quản lý, điều hành của cơ quan nhà nước, hoạt động doanh nghiệp và đời sống người dân. Tuy nhiên, cùng với lợi ích của chuyển đổi số, các nguy cơ mất an ninh mạng, an ninh dữ liệu cũng gia tăng.

Hà Nội hiện đã hình thành hạ tầng số, bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, đồng bộ phục vụ hệ thống chính trị từ thành phố đến 126 xã, phường và gần 10 triệu người dân. Vì vậy, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin cho các hệ thống này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai giám sát an ninh mạng 24/7, kết nối giám sát 182 máy chủ và 20.613 máy trạm tại 126 xã, phường cùng các sở, ngành, qua đó phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn hàng nghìn cuộc tấn công, nguy cơ mất an ninh mạng. Tuy nhiên, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt lưu ý, giám sát tập trung không thể thay thế năng lực ứng phó tại chỗ. Khi sự cố xảy ra, cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý hệ thống vẫn phải chủ động cô lập, ngăn chặn lây lan, xử lý và khôi phục hoạt động, với sự hướng dẫn, hỗ trợ của lực lượng chuyên môn.

Đề cập về tình hình an ninh mạng ngày càng phức tạp, Thượng tá Lê Xuân Thủy, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia, Cục An ninh mạng (Bộ Công an) cho rằng, năm 2027, một trong những xu hướng đáng chú ý là trí tuệ nhân tạo (AI) tác tử (AI agents) sẽ khiến hoạt động tấn công chuyển từ bán tự động sang tự động hoàn toàn. Thời gian khai thác lỗ hổng ngày càng rút ngắn, trong khi phạm vi tấn công được mở rộng với chi phí thấp hơn.

Đáng lo ngại, ngay cả các nền tảng AI được triển khai trong hệ thống của cơ quan, tổ chức cũng có thể trở thành điểm yếu để tin tặc khai thác. Theo Thượng tá Lê Xuân Thủy, các đơn vị không thể chỉ dựa vào những sản phẩm bảo vệ an ninh mạng truyền thống mà cần chủ động ứng dụng AI để phát hiện, ngăn chặn những cuộc tấn công sử dụng chính công nghệ này.

Bên cạnh đó, hoạt động gián điệp mạng mang màu sắc địa chính trị tiếp tục nổi lên, hướng tới các hệ thống chính phủ, quốc phòng, ngoại giao, viễn thông, năng lượng và chuỗi cung ứng công nghệ. Ranh giới giữa tấn công vì mục đích tài chính và gián điệp mạng ngày càng khó phân biệt, khi có những cuộc tấn công mang vỏ bọc chiếm đoạt tiền nhưng mục tiêu thực sự là thu thập thông tin quan trọng.

Một nguy cơ khác, Thượng tá Lê Xuân Thủy cho rằng, mã độc tống tiền kết hợp đánh cắp, rao bán dữ liệu và đe dọa công khai thông tin nếu nạn nhân không trả tiền. Thủ đoạn này khiến tổ chức, doanh nghiệp có thể chịu nhiều thiệt hại cùng lúc, không chỉ mất khả năng vận hành hệ thống mà còn đối diện nguy cơ lộ lọt dữ liệu. Việc sử dụng Deepfake (hình ảnh, video hoặc âm thanh giả mạo được tạo ra hay chỉnh sửa bằng trí tuệ nhân tạo) để lừa đảo cũng được dự báo gia tăng.

Xảy ra nhiều thủ đoạn tấn công, đánh cắp dữ liệu

Thực tế năm 2026 cho thấy, những cảnh báo trên đã xuất hiện với mức độ đáng lo ngại. Thượng tá Lê Xuân Thủy cho biết, hoạt động tấn công mạng có chủ đích phát triển mạnh, một số cơ quan, đơn vị bị tin tặc kiểm soát hệ thống trong thời gian dài và chiếm đoạt nhiều tài liệu.

Đáng chú ý, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng Quốc gia còn nêu trường hợp tin tặc còn lợi dụng USB dùng chung giữa máy tính có kết nối Internet và máy tính trong mạng nội bộ để đưa mã độc vào hệ thống. Khi USB được cắm vào máy tính nội bộ, mã độc tự động thu thập, nén và lưu tài liệu.

Sau đó, khi thiết bị được kết nối với máy tính có Internet, dữ liệu có thể được chuyển về máy chủ của đối tượng tấn công. Điều này cho thấy ngay cả những thiết bị lưu trữ được mặc định là an toàn cũng có thể trở thành phương tiện đánh cắp dữ liệu.

Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và trung gian thanh toán, từ tháng 6/2026 đến ngày 14/11/2026, ghi nhận khoảng 9 vụ tấn công mạng, tổng thiệt hại khoảng 1.300 tỷ đồng. Có vụ việc gây thiệt hại gần 500 tỷ đồng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của các cuộc tấn công ngày càng tăng.

Tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân cũng tiếp tục diễn biến phức tạp. Theo Thượng tá Lê Xuân Thủy, năm 2026 ghi nhận khoảng 440 vụ rao bán dữ liệu cá nhân trên không gian mạng, tăng 20%. Đáng chú ý, vụ lộ lọt dữ liệu tiêm chủng khiến khoảng 20 triệu bản ghi thông tin cá nhân bị thu thập. Đối tượng thực hiện được xác định là một học sinh lớp 10.

Theo Thượng tá Lê Xuân Thủy, sự phổ biến của các công cụ tấn công và hỗ trợ từ AI khiến việc xâm nhập hệ thống không còn là hoạt động chỉ những tin tặc có trình độ cao mới thực hiện được. Trong khi đó, những sơ hở trong công tác bảo vệ hệ thống thông tin càng làm gia tăng nguy cơ bị tấn công.

Từ thực tiễn này, yêu cầu đặt ra là các cơ quan, đơn vị phải chuyển từ tư duy xử lý sự cố sang chủ động quản lý rủi ro, xác định đúng hệ thống và dữ liệu cần bảo vệ, xây dựng lực lượng ứng phó tại chỗ và tăng cường phối hợp với cơ quan chuyên trách. Đây là điều kiện quan trọng để hạn chế thiệt hại trước những phương thức tấn công ngày càng tinh vi.