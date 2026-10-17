Năm 2027: 6 trọng trách Chính phủ giao ngành Công Thương

Báo cáo của Chính phủ do Thủ tướng Lê Minh Hưng trình bày sáng 17/10/2026 tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI xác định năm 2027 là "năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực" để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng từ 10% trở lên, CPI tăng khoảng 4,5%, GDP bình quân đầu người đạt 6.100 USD, năng suất lao động xã hội tăng 8,6%.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Trong 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Thủ tướng nhấn mạnh, các việc thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý, thực hiện 6 trọng trách dưới đây.

Bảo đảm an ninh năng lượng trong mọi tình huống

Báo cáo nêu rõ, Chính phủ yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp để bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện, xăng dầu trong mọi tình huống, gắn với triệt để tiết kiệm điện, năng lượng.

Ở tầng hạ tầng, Chính phủ giao thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng chiến lược dự trữ năng lượng quốc gia, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án nguồn, lưới truyền tải điện, đưa vào vận hành đúng quy hoạch, kế hoạch.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đồng tình và đề nghị đi xa hơn với bảo đảm đồng bộ nguồn điện, lưới điện, LNG, nhiên liệu, dự trữ và phương án dự phòng, "coi an ninh năng lượng là điều kiện nền tảng của tăng trưởng cao". Ủy ban lưu ý kịch bản năm 2027 cần tính tới khả năng giá năng lượng tiếp tục ở mức cao.

Mở rộng thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu

Chính phủ yêu cầu phát triển mạnh thị trường trong nước, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do đã ký, đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu. Tín dụng được định hướng tập trung vào sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, khoa học công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Với ngành Công Thương, đây là yêu cầu nối tiếp trực tiếp kết quả năm 2026, khi kim ngạch xuất nhập khẩu được ước đạt 1.110 tỷ USD. Bài toán năm 2027 là chất lượng tăng trưởng thương mại. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị củng cố sức cầu trong nước, kiểm soát gian lận thương mại, mở rộng xuất khẩu và chủ động ứng phó rào cản thương mại, tiêu chuẩn xanh.

Dựng hệ sinh thái công nghiệp trong nước

Ở nhóm nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế, Chính phủ đặt yêu cầu phát triển mạnh hệ sinh thái công nghiệp trong nước, ưu tiên phát triển công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ. Cùng nhóm này là các yêu cầu hình thành trung tâm dịch vụ, logistics hiện đại; phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia, công nghiệp đóng tàu; phát triển mạnh thương hiệu quốc gia.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, các cấp, các ngành, các địa phương quyết liệt triển khai, tạo chuyển biến rõ nét, đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được đặt theo hướng có chọn lọc, gắn với chuyển giao công nghệ và liên kết thực chất với doanh nghiệp Việt Nam. Ủy ban Kinh tế và Tài chính cụ thể hơn với phát triển nhà cung ứng nội địa, nâng tỷ lệ nội địa hóa, tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng.

Ở nhóm nhiệm vụ về tài nguyên, môi trường, Báo cáo giao triển khai Kết luận số 83-KL/TW về phát triển công nghiệp vật liệu; quản lý chặt chẽ khoáng sản chiến lược, đẩy mạnh chế biến sâu, không xuất khẩu thô. Nhóm nhiệm vụ khoa học, công nghệ cũng đặt ưu tiên phát triển công nghệ mới cho vật liệu mới. Đây là trọng trách mang tính dài hạn khi nâng giá trị gia tăng từ tài nguyên trong nước thay vì bán nguyên liệu thô.

Lấy doanh nghiệp làm lực đẩy

Báo cáo cũng tập trung vào ba định hướng trọng tâm, gắn với vai trò, đặc điểm và yêu cầu phát triển của ba khu vực doanh nghiệp, qua đó tạo sự liên kết, phát huy thế mạnh của từng khu vực và thúc đẩy sự phát triển chung của nền kinh tế.

Với doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ yêu cầu cơ cấu lại, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn; tăng đầu tư của doanh nghiệp nhà nước là một kênh huy động vốn. Với doanh nghiệp tư nhân, Chính phủ yêu cầu tạo mọi điều kiện phát triển theo Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn cạnh tranh quốc tế. Với khu vực FDI, Chính phủ khuyến khích tái đầu tư lợi nhuận tại Việt Nam.

Ngành Công Thương quản lý nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn trong lĩnh vực năng lượng và công nghiệp. Bước sang năm 2027, các doanh nghiệp này không chỉ giữ vai trò chủ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện và công nghiệp trọng điểm, mà còn là lực lượng quan trọng trong huy động, dẫn dắt nguồn vốn đầu tư, góp phần thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế của Chính phủ.

Hoàn thiện thể chế và nâng năng lực thực thi

Kỳ họp này, Quốc hội xem xét ba dự án luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ trình: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh. Theo Chương trình Kỳ họp, hai luật sửa đổi dự kiến được thông qua ngày 13/11 và 20/11. Đưa các luật vào thực tiễn, bảo đảm các quy định được triển khai đồng bộ, hiệu quả sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương trong năm 2027.

Phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc.

Thủ tướng dành nhóm nhiệm vụ cuối cùng cho năng lực tổ chức thực hiện, yêu cầu "để tổ chức thực hiện không còn là khâu yếu", người đứng đầu các cấp, các ngành phải đề cao trách nhiệm, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị hoàn thiện thể chế phải chuyển từ số lượng văn bản ban hành sang hiệu quả thực thi, lấy chi phí tuân thủ giảm và nguồn lực được khơi thông làm thước đo.

Những nhiệm vụ lớn của ngành Công Thương

Sáu trọng trách trên đều gắn với mục tiêu chung của Chính phủ là tăng trưởng từ 10% trở lên mà vẫn giữ CPI quanh 4,5%. Năng lượng là đầu vào của tăng trưởng, cũng là nhóm giá tác động mạnh tới lạm phát. Thị trường trong nước và xuất khẩu là hai đầu cầu. Công nghiệp nền tảng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp vật liệu quyết định phần giá trị tạo ra trong nước.

Trước mắt, ngành Công Thương sẽ tiếp tục bám sát các phiên thảo luận của Quốc hội, tiếp thu ý kiến đại biểu để hoàn thiện ba dự án luật, đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch triển khai trong năm 2027, bảo đảm phù hợp với các nhiệm vụ, định hướng được Quốc hội thông qua.