Năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt tối thiểu 96% dân số

Theo đó, mục tiêu chung nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2026-2030 được Thủ tướng Chính phủ giao; nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT theo hướng bền vững, thực chất và toàn diện, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận và tham gia BHYT. Phát huy vai trò của BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội và tài chính y tế; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT; quản lý, sử dụng Quỹ BHYT an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thực hiện chính sách BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân theo Nghị quyết số 72-NQ/TW, ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và Chỉ thị số 52-CT/TW, ngày 3-10-2025 của Ban Bí thư về thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới.

Kế hoạch nêu rõ chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030 như sau: năm 2026 đạt 96%, năm 2027 đạt 97%..., lần lượt đến năm 2030 đạt 100%. Chỉ tiêu này cũng được áp dụng tương tự cho cấp xã, phường. Căn cứ chỉ tiêu được giao, UBND các xã, phường có trách nhiệm cụ thể hóa thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT được giao.