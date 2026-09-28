Năm 2026, sản lượng cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt hơn 210.000 tấn
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, năm 2026, tổng diện tích cây ăn quả toàn tỉnh ước đạt 23.268,2 ha, sản lượng khoảng 210.123,7 tấn. Sản xuất cây ăn quả tiếp tục được duy trì theo hướng hình thành vùng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị và gắn với thị trường tiêu thụ.
Trong đó, chuối có diện tích 3.535 ha, sản lượng khoảng 59.500 tấn. Với giá bán bình quân từ 7.000 - 10.000 đồng/kg, tổng giá trị ước đạt 416 - 595 tỷ đồng. Sản phẩm chuối chủ yếu được tiêu thụ, xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc thông qua một số doanh nghiệp, hợp tác xã.
Dứa có diện tích 2.648 ha, sản lượng khoảng 54.050 tấn, giá bán bình quân từ 7.500 - 15.000 đồng/kg, giá trị ước đạt 405 - 811 tỷ đồng. Khoảng một phần ba sản lượng được Công ty Cổ phần Thực phẩm Á Châu thu mua; phần còn lại do hợp tác xã và thương lái đưa đi tiêu thụ tại một số tỉnh, thành trong nước.
Đối với cây ăn quả ôn đới, diện tích khoảng 6.000 ha, sản lượng 19.620 tấn, giá bán bình quân khoảng 30.000 đồng/kg, tổng giá trị hơn 588 tỷ đồng. Các loại cây như lê, mận, đào vừa cung cấp sản phẩm nông nghiệp vừa tạo cảnh quan trong mùa hoa, mùa quả, góp phần thu hút khách du lịch và tăng thêm thu nhập cho người dân tại các vùng sản xuất.
Ngoài ra, nhóm cây có múi và các loại cây ăn quả khác có diện tích khoảng 13.100 ha, sản lượng 91.238 tấn, chủ yếu phục vụ thị trường trong nước. Báo cáo cho thấy, việc phát triển cây ăn quả đang được tỉnh chỉ đạo theo hướng nâng cao chất lượng, tổ chức sản xuất tập trung, tăng cường liên kết tiêu thụ và khai thác lợi thế từng vùng, qua đó nâng cao giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cho người dân.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/nam-2026-san-luong-cay-an-qua-toan-tinh-uoc-dat-hon-210000-tan-post910582.html