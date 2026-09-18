Năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế

Ngành du lịch đặt mục tiêu đón 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Ảnh minh họa: VGP

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) mới ban hành Kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”. Kịch bản được ban hành nhằm cập nhật kịch bản tăng trưởng khách du lịch quốc tế, khách du lịch nội địa và tổng thu từ du lịch năm 2026 theo từng quý, làm cơ sở khoa học, thực tiễn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ; xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách trọng tâm, có tính đột phá nhằm thúc đẩy tăng trưởng du lịch nhanh, bền vững trong các quý còn lại của năm 2026, đồng thời đặt nền móng cho giai đoạn phát triển 2027-2030.

Theo đó, Bộ VHTTDL xây dựng 2 kịch bản tăng trưởng ngành du lịch cho năm 2026 và giai đoạn 2027-2030.

Cụ thể, năm 2026, ngành du lịch đặt mục tiêu đón khoảng 25 - 27 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 150 - 153 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 1.125 - 1.230 nghìn tỷ đồng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên.

Trong đó, kịch bản cao đưa ra trong điều kiện ngành du lịch tiếp tục giữ đà tăng trưởng tốt từ đầu năm, các tác động của xung đột Trung Đông sớm được giải quyết. Kịch bản cao đặt mục tiêu đón 27 triệu lượt khách quốc tế và 153 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026.

Để đạt mục tiêu này, ngành du lịch cần tập trung mạnh mẽ thu hút thị trường Trung Quốc; duy trì đà tăng trưởng thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ; thúc đẩy tăng trưởng mạnh thị trường khách Nga; duy trì tốc độ tăng trưởng các thị trường xa Tây Âu, Bắc Mỹ; khai thác lợi thế thị trường gần Đông Nam Á qua đường không, đường bộ, đường biển; đồng thời có giải pháp duy trì tăng trưởng khách trong các mùa thấp điểm quốc tế.

Kịch bản thấp đưa ra trong trường hợp các điều kiện không thuận lợi, tác động từ xung đột chính trị tiếp tục ảnh hưởng đến các dòng khách, kết nối hàng không bị gián đoạn, giá dầu neo cao kéo theo tác động kéo dài cả với khách quốc tế và nội địa.

Kịch bản này đặt mục tiêu đón 23,2 triệu lượt khách quốc tế và 148 triệu lượt khách nội địa. Theo đó, ngành du lịch cần tập trung vào thị trường khách gần Đông Bắc Á và Đông Nam Á; triển khai giải pháp thu hút đặc biệt để thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc vẫn là động lực tăng trưởng. Đồng thời, duy trì biện pháp xúc tiến, định vị thương hiệu du lịch Việt Nam an toàn, thân thiện, sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh để nhanh chóng khôi phục đà tăng trưởng ở các thị trường nguồn (Tây Âu, Bắc Mỹ, Nga, Ấn Độ).

Để hiện thực hóa mục tiêu, Bộ VHTTDL giao chỉ tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho 11 địa phương trọng điểm du lịch (bao gồm: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh, Ninh Bình, Huế, An Giang, Lào Cai, Hải Phòng, Lâm Đồng), với mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế năm 2026 tăng từ 26,6% đến 36,3% so với năm 2025

Các địa phương còn lại được yêu cầu tận dụng lợi thế về tài nguyên, hạ tầng và khả năng thu hút khách để xây dựng kịch bản tăng trưởng đột phá, phấn đấu đạt mức tăng trưởng khách quốc tế, khách nội địa và tổng thu từ du lịch khoảng 25 - 35% so với năm 2025.

Trong giai đoạn 2027-2030, Bộ VHTTDL yêu cầu ngành du lịch bám sát mục tiêu tại Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị: đến năm 2030 du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP, giữ vững vị thế nhóm đầu khu vực Đông Nam Á về quy mô và tốc độ tăng trưởng; phấn đấu đón 45 - 50 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 160 triệu lượt khách nội địa, đặt trọng tâm vào thị trường khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD.

Trên cơ sở đó, kịch bản đưa ra 3 phương án tăng trưởng khách. Cụ thể, kịch bản thấp: khách quốc tế tăng 8 - 10%/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 35 - 38 triệu lượt; khách nội địa tăng trưởng ổn định, đạt khoảng 155 triệu lượt.

Kịch bản trung bình: khách quốc tế tăng 12 - 15%/năm, đến năm 2030 đạt khoảng 40 - 45 triệu lượt; khách nội địa đạt khoảng 158 triệu lượt.

Kịch bản cao: khách quốc tế tăng 15 - 18%/năm, phấn đấu đến năm 2030 đạt 45 - 50 triệu lượt; khách nội địa phục vụ khoảng 160 triệu lượt, tập trung vào phân khúc khách chi tiêu cao, lưu trú dài ngày; tổng thu từ khách du lịch đạt 80 - 90 tỷ USD, đóng góp trực tiếp từ 10 - 12% GDP.

Bộ VHTTDL xác định việc hoàn thành mục tiêu 25 - 27 triệu lượt khách quốc tế năm 2026 là tiền đề quyết định để thực hiện kịch bản trung bình và cao, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 tại Nghị quyết số 26-NQ/TW./.