Năm 2026, giảm hơn 1.500 lượt người, hơn 1.390 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Quốc hội nghe báo cáo, thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến xây dựng pháp luật. Ảnh: Lâm Hiển

Dự phiên họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An có đồng chí Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đại biểu trong đoàn.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình về dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh.

Việc xây dựng luật nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển đồng bộ các loại thị trường và chủ động hội nhập quốc tế; tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ, thống nhất cho hoạt động giao dịch hàng hóa phái sinh tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh điều hành thảo luận. Ảnh: Lâm Hiển

Dự thảo Luật quy định phạm vi điều chỉnh đối với giao dịch tập trung qua sở giao dịch hàng hóa và giao dịch phái sinh phi tập trung (OTC), đồng thời phân định rõ với hoạt động mua bán hàng hóa vật chất giao ngay và các sản phẩm phái sinh thuộc lĩnh vực chuyên ngành.

Các quy định hướng tới phát triển thị trường gắn với lợi thế hàng hóa Việt Nam, tạo điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất chủ động phòng ngừa rủi ro về giá; hoàn thiện tổ chức thị trường, hạ tầng giao dịch và thanh toán.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (sửa đổi). Dự thảo gồm 21 chương, 318 điều, được xây dựng trên cơ sở hợp nhất Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 và Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Dự thảo Bộ luật tập trung thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế biển và giao thông đường thủy; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương. Theo đó, dự kiến bãi bỏ 54 thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục còn lại và cắt giảm 7 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đáng chú ý, dự thảo bổ sung các chính sách ưu đãi, hỗ trợ nhà đầu tư chiến lược, doanh nghiệp phát triển cảng biển, đội tàu, công nghiệp hàng hải, logistics, chuyển đổi số và khoa học công nghệ. Đồng thời, khuyến khích phát triển cảng xanh, tàu sử dụng điện, nhiên liệu thay thế, năng lượng tái tạo và hạ tầng tiếp nhận, xử lý chất thải, hướng tới mục tiêu giảm phát thải trong lĩnh vực hàng hải.

Cũng trong phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày báo cáo kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2026.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Theo báo cáo, trong kỳ, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH đã tiếp 3.478 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 3.081 vụ việc, với 104 lượt đoàn đông người. So với năm 2025, số lượt người giảm 1.514, số vụ việc giảm 1.392 và số đoàn đông người giảm 199.

Các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH cũng tiếp nhận 26.915 đơn thư của công dân, giảm 3.390 đơn so với năm trước. Qua nghiên cứu 12.491 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã chuyển 2.878 đơn đến cơ quan có thẩm quyền, ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời đối với 972 đơn và tiếp tục nghiên cứu 87 đơn.

Đối với 561 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH chuyển đến, đến nay các cơ quan có thẩm quyền đã xem xét, giải quyết và trả lời 373 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,5%; 188 vụ việc đang tiếp tục được giải quyết.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An dự phiên thảo luận tại hội trường. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở báo cáo, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2026. Đại diện Chính phủ và các cơ quan liên quan phát biểu giải trình, làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Quốc hội cũng đã thảo luận tại hội trường về dự án Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển du lịch. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu giải trình, tiếp thu, làm rõ các ý kiến của đại biểu Quốc hội.