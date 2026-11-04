Năm 2026 dự kiến hoàn thành 90% kế hoạch được giao về nhà ở xã hội

Ngày 4-11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thảo luận về dự án Luật An ninh dữ liệu, các đại biểu Quốc hội nhấn mạnh: Yêu cầu đặt ra đối với Luật An ninh dữ liệu không chỉ là bảo vệ dữ liệu trước các hành vi xâm phạm mà còn chủ động phòng ngừa những nguy cơ mới, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững chủ quyền số, duy trì hoạt động an toàn của hệ thống trọng yếu. Một đạo luật có tính dự báo cao không phải chỉ giải quyết những nguy cơ hiện hữu mà còn tạo ra cơ sở pháp lý để ứng phó với những thách thức có thể xuất hiện trong tương lai.