Năm 2026 dự kiến hoàn thành 90% kế hoạch được giao về nhà ở xã hội
Năm 2026, cả nước dự kiến hoàn thành hơn 87.600 căn nhà ở xã hội, đạt 90% kế hoạch đề ra. Thông tin được Bộ Xây dựng công bố tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, diễn ra ngày 4/11. Theo Bộ Xây dựng, cả nước đang triển khai 293 dự án nhà ở xã hội với hơn 363.000 căn. Trong đó, năm 2026, có 170 dự án đã hoàn thành với quy mô gần 47.000 căn, đạt 48% kế hoạch.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/nam-2026-du-kien-hoan-thanh-90-ke-hoach-duoc-giao-ve-nha-o-xa-hoi/7546.html