Năm 2026 dự kiến hoàn thành 87.601 căn nhà ở xã hội, vượt chỉ tiêu nhà ở cho thuê

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tiến độ hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội năm 2026 và những giải pháp cụ thể để bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân thực sự tiếp cận được nhà ở (mua hoặc thuê dài hạn với giá phù hợp), Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh cho biết, hiện cả nước đang triển khai xây dựng 293 dự án nhà ở xã hội với quy mô 363.065 căn.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Hồng Vinh.

Trong số đó, có 128 dự án khởi công mới với quy mô 183.293 căn, gồm 140.492 căn nhà ở xã hội và 42.801 căn hộ cho thuê.

Lũy kế đến nay, 170 dự án đã hoàn thành với quy mô 46.962/97.271 căn, đạt 48% kế hoạch. Dự kiến đến hết năm 2026, cả nước hoàn thành 87.601 căn, tương đương 90% chỉ tiêu.

Đối với phân khúc nhà ở cho thuê, cả nước hiện có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà cho thuê đang triển khai, với tổng quy mô 63.970 căn.

Đáng chú ý, từ khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh phát triển phân khúc nhà ở cho thuê vào tháng 6/2026 đến nay, cả nước có thêm 29 dự án khởi công mới, quy mô khoảng 85.594 căn, trong đó 33.886 căn cho thuê, chiếm 40%.

Đến nay, cả nước đã hoàn thành 8.314/17.176 căn nhà ở cho thuê, đạt 48% kế hoạch. Dự kiến cả năm 2026 hoàn thành 18.049 căn, đạt 105% chỉ tiêu được giao.

Trả lời câu hỏi về giải pháp bảo đảm người thu nhập thấp, công nhân có thể tiếp cận nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê dài hạn với giá phù hợp, Bộ Xây dựng cho biết đã hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua.

Dự thảo luật tập trung hoàn thiện các nhóm chính sách về đối tượng, điều kiện thụ hưởng; nguyên tắc hỗ trợ và phát triển quỹ nhà ở; ưu đãi đối với chủ đầu tư và phương pháp xác định giá, quản lý giao dịch.

Cụ thể, tại các Điều 31, 38, 44, 59 và 70, dự thảo quy định rõ các nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân; đồng thời xác định điều kiện về nhà ở, thu nhập và thứ tự ưu tiên xét duyệt đối với từng loại hình.

Về nguồn lực phát triển, dự thảo luật quy định nguyên tắc hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng, ưu tiên người có công, người khuyết tật, hộ nghèo và hỗ trợ vay vốn ưu đãi. Đồng thời, bổ sung cơ chế tạo lập nguồn vốn thông qua Quỹ nhà ở hoạt động không vì lợi nhuận và tài chính công đoàn; quy hoạch, bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà cho thuê và nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

Để kéo giảm giá thành, dự thảo đề xuất các chính sách ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế, tín dụng đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và nhà lưu trú công nhân. Chủ đầu tư cũng được hạch toán chi phí đầu tư hạ tầng, xây dựng vào chi phí hợp lý và dành một tỷ lệ diện tích đất hoặc diện tích sàn để kinh doanh dịch vụ, thương mại nhằm bù đắp chi phí.

Đáng chú ý, dự thảo quy định nguyên tắc xác định giá bán, giá thuê, giá thuê mua theo hướng tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ và lợi nhuận định mức, không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước vào giá nhà.

Cùng với đó, các quy định quản lý giao dịch được siết chặt nhằm hạn chế đầu cơ, bảo đảm đúng mục đích an sinh xã hội. Theo đó, mỗi đối tượng chỉ được mua hoặc thuê mua một căn nhà ở xã hội và bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm đầu.

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