Năm 2026 dự báo là một trong bốn năm nóng nhất từng ghi nhận

Báo cáo của WMO được công bố đúng ngày khai mạc Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ.

WMO dự báo bốn năm từ 2023 đến 2026 có thể là bốn năm nóng nhất từng được ghi nhận.

Nhiệt độ mặt nước biển phản ánh El Niño mạnh lên. Ảnh: WMO

Theo WMO, El Niño đã mạnh lên từ tháng 8-2026 và có thể đạt cường độ lớn vào tháng 12. Hiện tượng này làm thay đổi sự phân bố nhiệt và lượng mưa trên toàn cầu, có thể khiến một số khu vực hứng chịu nắng nóng và hạn hán kéo dài, trong khi những nơi khác đối mặt với nguy cơ mưa lớn và lũ lụt cao hơn.

Đại dương hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa do mất cân bằng năng lượng của Trái đất. Năm 2025, hàm lượng nhiệt trong đại dương đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm 1960. Dữ liệu sơ bộ đến tháng 7-2026 cho thấy đại dương có thể lập kỷ lục về lượng nhiệt tích tụ năm thứ 10 liên tiếp.

Mực nước biển trung bình toàn cầu cũng đạt mức cao nhất kể từ khi bắt đầu quan trắc bằng vệ tinh vào năm 1993, chủ yếu do nước biển giãn nở khi ấm lên và do các sông băng, chỏm băng tan. Nước biển dâng làm gia tăng rủi ro đối với các cộng đồng ven biển.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres kêu gọi các quốc gia đẩy nhanh cắt giảm phát thải khí nhà kính, thúc đẩy chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch và tăng hỗ trợ tài chính cho những cộng đồng dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu.

Tổng Thư ký WMO Celeste Saulo cảnh báo nắng nóng, bão nhiệt đới và mưa lớn đang diễn biến ngày càng phức tạp, gây khó khăn cho công tác dự báo và ứng phó. Tổ chức này cungdx kêu gọi các quốc gia đầu tư thêm vào hệ thống quan trắc, dự báo và cảnh báo sớm đa thiên tai để giảm thiệt hại về người và tài sản.