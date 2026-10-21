Năm 2026, đầu tư đồng lãi hơn đầu tư vàng

Ảnh minh họa - Ảnh: China Daily.

Theo các nhà đầu tư, đồng đang ngày càng trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với các chính phủ và ngành công nghiệp, khi làn sóng đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI), các dự án mở rộng lưới điện và chi tiêu quốc phòng tăng đang thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu đối với kim loại công nghiệp này.

Là một nguyên liệu thiết yếu trong lĩnh vực điện tử, xây dựng và giao thông, đồng thời thường được xem như thước đo cho các hoạt động kinh tế, đồng đã đạt mức tăng giá vượt trội so với vàng trong năm nay, trong bối cảnh nhu cầu đảm bảo nguồn cung đồng ổn định ngày càng trở nên cấp thiết.

Giá đồng đã tăng 15,8% từ đầu năm đến nay và tăng hơn 30% trong 12 tháng qua. Ngược lại, giá vàng giao sau đã giảm 4,11% kể từ đầu năm và giảm 4,52% trong 12 tháng qua. Giá vàng giao ngay cũng giảm 4,89% trong 12 tháng qua và giảm 4% kể từ đầu năm.

Diễn biến giá vàng giao tháng 12/2026 trên sàn COMEX ở Mỹ từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: CNBC.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Taylor Melvin, CEO của công ty Ivanhoe Electric, cho biết các quốc gia, khu vực và ngành công nghiệp đang ngày càng chú trọng vào việc đảm bảo quyền tiếp cận các loại kim loại nhằm phục vụ an ninh quốc gia, tăng trưởng kinh tế và cơ sở hạ tầng công nghệ. Theo ông Melvin, những diễn biến này đã góp phần hỗ trợ giá đồng.

“Đây chắc chắn là thời điểm thuận lợi cho ngành khai thác đồng trên toàn cầu, đặc biệt là tại Mỹ”, ông Melvin nhận định. Công ty của ông, có trụ sở tại Arizona, chuyên về thăm dò và khai thác các loại kim loại như đồng, vàng, bạc, nickel và cobalt.

“Chúng ta đang sống trong một thế giới mà những kim loại từng được gọi là ‘kim loại thiết yếu’, và hiện vẫn được gọi như vậy, đang thực sự trở thành các ‘kim loại chiến lược’ theo đúng nghĩa đen”, ông Melvin nói.

Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh các nhà đầu tư đặt câu hỏi về tính bền vững của làn sóng đầu tư vào AI cũng như việc mở rộng cơ sở hạ tầng của các nhà cung cấp dịch vụ quy mô lớn (hyperscaler). Mối lo này đã khiến cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm liên quan đến AI, bị bán mạnh trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, ông Melvin tin rằng giá đồng sẽ vẫn đứng vững trước những biến động này.

“Đây là một nguồn cầu mới, và đối với đồng, đây gần như là một nhu cầu không co giãn theo biến động giá cả. Thật khó để tin rằng một trong những tập đoàn công nghệ quy mô lớn lại đưa ra quyết định đầu tư vào một trung tâm dữ liệu siêu quy mô dựa trên giá đồng”, ông nói khi đề cập đến nhu cầu của lĩnh vực công nghệ đối với kim loại này.

Ông Melvin nói thêm: “Tính kém co giãn tương tự của nhu cầu đồng cũng xuất hiện ở một lĩnh vực nhu cầu khác đang nổi lên, đó là an ninh quốc gia và ngân sách quốc phòng. Vì vậy, khi xem xét nhu cầu đồng cùng tác động từ lĩnh vực công nghệ và cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo, có lẽ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng thị trường này đang tăng trưởng”.

“Định giá của các công ty công nghệ đã có một bước lùi trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, hai điều này hoàn toàn có thể cùng tồn tại: tâm lý thị trường vốn đối với giá trị cổ phiếu có thể thay đổi, nhưng đồng thời các ngành đó vẫn đang tăng trưởng và sẽ trở thành nguồn tạo thêm nhu cầu đối với kim loại đồng”, ông nhấn mạnh.

Diễn biến giá đồng giao tháng 12/2026 trên sàn COMEX ở Mỹ từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/pound - Nguồn: CNBC.

Xu hướng tăng của giá đồng cũng được thúc đẩy bởi sự bất định về việc liệu Mỹ có áp thuế đối với đồng tinh luyện hay không. Vào năm 2025, Bộ Thương mại Mỹ đã đề xuất mức thuế 15%, dự kiến bắt đầu áp dụng từ ngày 1/1/2027, nhưng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào được công bố công khai.

Ông Iain Pyle, Giám đốc đầu tư cấp cao tại công ty Aberdeen Investments đồng thời là đồng quản lý quỹ abrdn Future Minerals Fund, cho biết: “Do khả năng Mỹ áp thuế, một lượng lớn đồng trên thế giới hiện đang được tích trữ tại Mỹ, và chưa rõ liệu số lượng tồn kho này có sẵn sàng cung ứng cho phần còn lại của thị trường hay không.”

“Đồng thời, lượng đồng tồn kho tại Trung Quốc đang ở mức cực kỳ thấp và chênh lệch cao hơn giữa giá đồng tại thị trường này so với giá quốc tế cũng đang tăng lên”, ông Pyle lưu ý.

Trong một báo cáo ngày 1/10, ông Pyle nhận định đồng là “ví dụ rõ ràng nhất” về một thị trường mà nguồn cung không thể theo kịp nhu cầu. “Cần có những động lực mạnh mẽ hơn, cụ thể là giá đồng phải duy trì ở mức cao” để nguồn cung đồng gia tăng - ông viết.

“Vẫn tồn tại rủi ro về một đợt điều chỉnh giảm khi có thông báo liên quan đến thuế quan, nhưng xét về các yếu tố nền tảng, chúng tôi nhận thấy xu hướng tăng giá đồng là rất rõ ràng, cùng với đó là khả năng giá có thể tăng một cách bất ngờ và dữ dội”, ông Pyle dự báo.