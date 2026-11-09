Năm 2026, đấu giá biển số xe thu 4.300 tỷ đồng, biển trúng đấu giá cao nhất hơn 6 tỷ đồng

Theo đó, trong năm 2026, Cục CSGT và đơn vị chức năng liên quan tổ chức đấu giá thành công tổng cộng 150.000 biển số xe. Số này gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy.

Hoạt động đấu giá biển số xe ô tô dành cho bất kỳ người nào đủ điều kiện tham gia và nộp tiền đặt trước.

Qua đó thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước. Như vậy, tính từ phiên đấu giá biển số đầu tiên diễn ra vào tháng 9/2023 đến nay, tổng số tiền được thu từ hoạt động đấu giá loại hình tài sản này là 12.500 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2026, hàng loạt biển số trúng đấu giá ở mức cao. Điển hình là biển số "ngũ quý" của TP Hà Nội 30B-999.99 trúng ở mức cao nhất với 6,185 tỷ đồng; tiếp đó là 51L-999.99 (TP.HCM) với 4,825 tỷ đồng.

Biển số 30C-999.99 trúng đấu giá với 4,505 tỷ đồng; 65A-888.88 ở mức 4,2 tỷ đồng; 51B-999.99 với 4,055 tỷ đồng.

Đối với biển số xe máy, tài sản 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất năm với mức 1,598 tỷ đồng; tiếp đó là 50AA-999.99 với 1,390 tỷ đồng; 99AA-999.99 với 1,059 tỷ đồng.

Cũng theo Cục CSGT, tính từ tháng 9/2023 đến nay, có trên 250.000 biển số xe đã được người dân đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá thành công.

Gần đây nhất, tại Phiên đấu giá lần thứ 10, lực lượng chức năng đã tổ chức đấu giá thành công 92.980 lượt biển số, thu được tổng cộng gần 3.000 tỷ đồng.

Theo quy định, mức giá khởi điểm của một biển số ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng; còn giá khởi điểm biển số mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Điểm mới đáng chú ý là từ phiên đấu giá thứ 10, Cục CSGT cấp quyết định xác nhận biển số trong ngày với biển số chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá; trường hợp từ hai người trở lên thì thời gian cấp là ba ngày (rút ngắn so với Nghị định 156).