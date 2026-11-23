Hai anh em Topuria ăn mừng cùng nhau ở sự kiện UFC 298.

Được đánh giá cao hơn đối thủ Santiago Luna, nhưng Aleksandre Topuria lại đánh quá an toàn để rồi phải nhận thất bại tính điểm. Trước đó vào tháng 6, Ilia Topuria để mất đai hạng nhẹ sau trận thua Justin Gaethje ở Nhà Trắng.

Hai anh em, hai trận đấu và hai lần bị khuất phục trong lồng bát giác theo những cách khác nhau. Năm 2026 quá "khắc nghiệt" với nhà Topuria ở UFC.

Trong khi người em nổi tiếng đánh quá liều lĩnh và rời đi với khuôn mặt biến dạng ở Nhà Trắng, thì người anh lại thi đấu bị động một cách thái quá trên đất Qatar. Ilia phải bỏ cuộc theo cách thảm khốc nhất có thể, còn Aleksandre thua điểm không đồng thuận khá đáng tiếc.

Sau trận đấu tại Trung Đông, Ilia nói rằng sở dĩ Aleksandre không thể phô diễn hết kỹ năng là bởi chấn thương trật khớp vai gặp phải ngay sau hiệp 1. Cựu vương hai hạng cân hứa với người hâm mộ rằng hai anh em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn vào năm 2027.

Nhưng xem ra con đường ở năm tới của cả hai đều không hề dễ dàng. Thua Luna, Aleksandre chưa thể chen chân được vào top 15 hạng gà. Vậy thì đừng nghĩ đến đai vô địch, trong khi những ứng viên xuất sắc khác như Sean O'malley hay Tống Á Đông vẫn còn sừng sững ở đó.

Còn với Ilia, hành trình tìm lại chiếc đai hạng nhẹ cũng chẳng đơn giản. Arman Tsarukyan đang ở vị trí ưu tiên tranh đai sau khi hạ knock-out Mauricio Ruffy vào ngày 19/9. Nếu muốn phục hận Geathje, nhiều khả năng Ilia phải chấp nhận đấu một trận mang tính "dọn đường" trước.

Tóm lại, phương án tốt nhất để nhà Topuria trở lại đúng quỹ đạo nên là Ilia thượng đài, còn Aleksandre làm công tác hỗ trợ. Bởi nếu đặt tham vọng quá cao ở cả hai hạng cân, rất có thể cặp anh em này sẽ còn "mất nhiều hơn được".