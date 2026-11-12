Năm 2026, Đảng bộ xã Tam Tiến có 80 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng

Đợt này, Đảng bộ xã Tam Tiến, thành phố Bắc Ninh có 9 đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng; trong đó 1 đồng chí 50 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí 40 năm tuổi Đảng và 5 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Như vậy, từ đầu năm đến nay, qua 3 đợt trao tặng, toàn Đảng bộ xã có tổng số 80 đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của người đảng viên cộng sản. Mỗi tấm Huy hiệu không chỉ đánh dấu số năm tuổi Đảng mà còn thể hiện lòng trung thành với lý tưởng cách mạng, niềm tin và sự gắn bó bền bỉ của người đảng viên đối với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân.

Việc tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những đóng góp của các thế hệ đảng viên. Đồng thời là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, nhận thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng Đảng và quê hương.

Đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho đảng viên Phan Ngọc Chương.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Giáp Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trân trọng ghi nhận và đánh giá cao những cống hiến của các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng dịp này. Khẳng định, Đảng bộ và Nhân dân xã Tam Tiến luôn tự hào về các thế hệ đảng viên đi trước, những người đã góp phần vun đắp truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và những thành quả mà địa phương đạt được.

Đồng chí cho biết, Đảng bộ xã Tam Tiến đang đứng trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị và nâng cao đời sống Nhân dân. Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ đó, bên cạnh sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã rất cần các đồng chí phát huy phẩm chất, uy tín và kinh nghiệm của người đảng viên; quan tâm đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ noi theo.

Lãnh đạo Đảng ủy xã trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên 40 năm tuổi Đảng.

Đồng chí đề nghị cấp ủy các chi bộ tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với đảng viên cao tuổi Đảng theo quy định; thường xuyên thăm hỏi, động viên và trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đồng chí.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, cần lấy quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến của các thế hệ đi trước làm tấm gương để tự soi, tự sửa. Không ngừng tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.