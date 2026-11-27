Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng phát biểu tại hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2026, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp tiếp tục duy trì ổn định hoạt động kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Trong năm, doanh số phát hành vé số truyền thống của Công ty ước đạt 8.140 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; doanh số tiêu thụ đạt gần 8.100 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ đạt trên 99%; lợi nhuận trước thuế ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, đạt gần 103% kế hoạch. Đặc biệt, số tiền nộp ngân sách nhà nước ước hơn 2.550 tỷ đồng, đạt 100,31% kế hoạch, tăng 10,42% so với năm trước.

Các đại lý có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu thụ vé số Đồng Tháp năm 2026 nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Để duy trì hoạt động kinh doanh, Công ty chú trọng quản lý, phân phối vé, thường xuyên nắm bắt tình hình thị trường, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống đại lý. Đồng thời, triển khai hướng dẫn, hỗ trợ các đại lý thực hiện chính sách thuế theo quy định mới.

Ông Lưu Hoàng Tân, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao bảng tượng trưng tài trợ kinh phí cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Cùng với đó, Công ty tiếp tục dành nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong năm, Công ty tài trợ gần 40 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; hơn 4 tỷ đồng cho giáo dục và hơn 6 tỷ đồng cho y tế. Đơn vị còn phối hợp khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.000 người bán vé số lẻ trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Văn Dũng ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của Công ty và sự đồng hành của hệ thống đại lý. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao bảng tượng trưng tài trợ cho Qũy Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc.

Trong đó, chú trọng quản lý chặt chẽ tài chính, tài sản, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách. Đồng thời, tăng cường phối hợp với hệ thống đại lý, chủ động nắm bắt tình hình thị trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động kinh doanh ổn định, bền vững; tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp trao bảng tượng trưng tài trợ cho Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Năm 2027, Công ty phấn đấu đạt doanh số phát hành vé số truyền thống 8.320 tỷ đồng, tỷ lệ tiêu thụ 99%, tiếp tục đóng góp vào nguồn thu ngân sách và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của tỉnh.

Dịp này, các đại lý có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu thụ vé số Đồng Tháp năm 2026 được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Giấy khen của Công ty. Bên cạnh đó, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Tháp còn trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí trên 35 tỷ đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Qũy Khuyến học Nguyễn Sinh Sắc và Hội Chữ thập đỏ tỉnh.