Năm 2026, các tỉnh phía Bắc ước đạt trên 12,5 triệu tấn lúa và trên 12,1 triệu tấn rau màu

Năm 2026, công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất được triển khai chủ động, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn và địa phương. Các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án hỗ trợ phát triển nông nghiệp tiếp tục được triển khai, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân đầu tư phát triển sản xuất. Cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, nhất là thủy lợi, giao thông nội đồng tiếp tục được quan tâm đầu tư, sửa chữa, nâng cấp...

Diện tích sản xuất lúa năm 2026 của các tỉnh phía Bắc ước đạt trên 2,1 triệu ha, năng suất bình quân đạt 58,59 tạ/ha, sản lượng đạt trên 12,5 triệu tấn. Tổng diện tích gieo trồng các cây rau màu chính ước đạt trên 1,2 triệu ha, tổng sản lượng ước đạt trên 12,1 triệu tấn.

Quang cảnh hội nghị.

Về kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2026, các tỉnh phía Bắc phấn đấu diện tích cây trồng ổn định khoảng 400 nghìn ha. Năm 2027, kế hoạch gieo trồng lúa khoảng trên 2,1 triệu ha, sản lượng dự kiến đạt trên 12,5 triệu tấn; diện tích các cây rau màu chính đạt trên 1,2 triệu ha, sản lượng đạt trên 12,3 triệu tấn.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đề ra, các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất trồng trọt; xây dựng lịch thời vụ, cơ cấu cây trồng, giống phù hợp với từng vùng sinh thái; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

Cùng với đó, chủ động triển khai các biện pháp kỹ thuật bảo vệ cây trồng trước điều kiện thời tiết bất thuận; tổ chức lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân theo kế hoạch, bảo đảm sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường giám sát, dự báo và phòng chống sinh vật gây hại.

Đồng thời, tổ chức triển khai các chương trình, đề án phát triển sản xuất trồng trọt; bố trí nguồn lực, thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất, thúc đẩy liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất.