Năm 2026, Bộ chỉ số DDCI của tỉnh có 4 trụ cột chính

Lãnh đạo Sở Tài chính chủ trì tổ chức hội nghị triển khai bộ DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2026

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường của tỉnh; lãnh đạo Viện Công nghệ truyền thông và Kinh tế số; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đại diện đơn vị tư vấn bộ DDCI tỉnh Lạng Sơn; cán bộ phụ trách DDCI của các sở, ban ngành và UBND các xã, phường…

Đại diện đơn vị tư vấn báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo đề dẫn của đơn vị tư vấn, bộ DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2026 khác với các năm trước, hiện đã tăng lên 98 chỉ tiêu đánh giá; vừa kế thừa được dữ liệu từ các năm trước (để so sánh, đánh giá xu hướng tăng trưởng, thay đổi), vừa cập nhật các tiêu chí mới phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Cấu trúc bộ DDCI được thiết kế lại gồm 4 trụ cột chính (thay vì 3 trụ cột như năm 2025) với 13 chỉ số thành phần. Trong đó, trụ cột thứ nhất là "Môi trường kinh doanh thuận lợi"; trụ cột thứ hai là "Cạnh tranh bình đẳng và đồng hành cùng doanh nghiệp"; trụ cột thứ ba là "Chính quyền kiến tạo, đổi mới sáng tạo và hội nhập"; trụ cột thứ tư là "Hiệu quả phát triển kinh tế tư nhân".

Các đại biểu dự hội nghị

Trong tháng 10 và tháng 11/2026, đơn vị tư vấn sẽ thực hiện khảo sát, thu thập ý kiến của doanh nghiệp đánh giá về những nội dung hài lòng và chưa hài lòng hoặc chưa nhất trí trong công tác quản trị, điều hành của các sở, ban, ngành và chính quyền xã, phường của tỉnh. Đến tháng 12/2026, báo cáo kết quả DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2026 sẽ được hoàn thiện.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Lạng Sơn trao đổi một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, đóng góp ý kiến về phương pháp thực hiện khảo sát, đánh giá DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2026. Cùng đó, lãnh đạo Sở Tài chính, Viện Công nghệ truyền thông và Kinh tế số đã hướng dẫn các hình thức khảo sát đối với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cho cán bộ phụ trách DDCI của các sở, ban ngành và UBND các xã, phường…

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở Tài chính nêu rõ: Việc triển khai DDCI tỉnh Lạng Sơn năm 2026 nhằm lắng nghe ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đánh giá về chất lượng điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền các xã, phường, từ đó nhận diện được những nội dung cần thiết phải cải thiện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Kết quả khảo sát sẽ là cơ sở để đánh giá thực chất hiệu quả điều hành, chất lượng phục vụ doanh nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, qua đó thúc đẩy cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Lãnh đạo Sở Tài chính cũng đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường của tỉnh phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn, tạo điều kiện thuận lợi để việc khảo sát, đánh giá được thực hiện khách quan, minh bạch và hiệu quả.