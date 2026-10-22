Nagelsmann lọt tầm ngắm của MU

Nagelsmann có thể thay Carrick.

Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Como tại Champions League tối 21/10, tương lai của Carrick ngày càng bất ổn, đặc biệt khi đội trưởng Bruno Fernandes công khai đặt dấu hỏi về chiến thuật của ban huấn luyện.

Theo talkSPORT, đại diện của Nagelsmann được MU thăm dò về khả năng tiếp quản chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Chiến lược gia người Đức hiện không còn dẫn dắt tuyển quốc gia sau khi rời cương vị HLV trưởng tuyển Đức, qua đó có thể trở thành lựa chọn thuận lợi hơn so với những ứng viên khác.

Nagelsmann nhận được sự ủng hộ từ một số nhân vật trong ban lãnh đạo MU. Thậm chí, ông từng nằm trong nhóm ứng viên được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi Carrick được bổ nhiệm chính thức. Điều này cho thấy khả năng bổ nhiệm chiến lược gia người Đức không phải ý tưởng mới tại Old Trafford.

Nagelsmann từng gây tiếng vang khi trở thành HLV trẻ nhất lịch sử Bundesliga tiếp quản Hoffenheim vào năm 2018. Sau đó, ông dẫn dắt RB Leipzig cán đích thứ hai Bundesliga ngay trong mùa giải đầu tiên, trước khi chuyển sang Bayern Munich. Tại Bayern, Nagelsmann giành hai danh hiệu, trong đó có chức vô địch Bundesliga ở mùa đầu tiên. Tuy nhiên, thành tích không đáp ứng kỳ vọng khiến ông bị sa thải giữa mùa giải 2022/23, dù vẫn được đánh giá là một trong những HLV trẻ giàu triển vọng của bóng đá châu Âu.

Sau khi rời Bayern, Nagelsmann tiếp quản đội tuyển Đức và đưa đội chủ nhà vào tứ kết EURO 2024. Tuy nhiên, thất bại trước Paraguay ở vòng 32 đội World Cup mùa hè năm nay được cho là nguyên nhân khiến ông rời cương vị HLV trưởng.

Ngoài Nagelsmann, HLV Fabian Hurzeler của Brighton dường như cũng nhận được sự đánh giá tích cực từ giới chủ MU. Dù vậy, việc thuyết phục Brighton nhả người sẽ khó khăn hơn do Hurzeler vẫn đang dẫn dắt đội bóng có phong độ tốt. Một cái tên khác là Antonio Conte cũng sẵn sàng cân nhắc công việc tại Old Trafford nếu nhận được đề nghị. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" được cho là chưa liên hệ với chiến lược gia người Italy.