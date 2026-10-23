Nafoods Group (NAF) chào bán 15 triệu cổ phiếu, Chứng khoán Tiên Phong dự kiến trở thành cổ đông lớn

Kế hoạch huy động 547,5 tỷ đồng để cơ cấu nợ vay

Theo phương án được Hội đồng quản trị phê duyệt, Nafoods Group sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu với mức giá 36.500 đồng/cổ phiếu. Mức giá này được xác định không thấp hơn 75% giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch liền trước và cao hơn 2 lần giá trị sổ sách theo báo cáo kiểm toán gần nhất. Tổng số tiền 547,5 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành sẽ được doanh nghiệp sử dụng để thanh toán nợ vay tại công ty mẹ và góp vốn vào các công ty con để thanh toán các khoản nợ. Cổ phiếu phát hành thêm bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán. Thời gian thực hiện dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia đợt phát hành bao gồm hai tổ chức. Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong đăng ký mua 8,2 triệu cổ phiếu. Nếu giao dịch hoàn tất, tổ chức tài chính này sẽ nắm giữ 10,76% vốn điều lệ của Nafoods Group. Nhà đầu tư còn lại là Công ty Cổ phần T&N Financial Group đăng ký mua 6,8 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 8,93% sau khi đợt chào bán kết thúc.

Lợi nhuận kỷ lục đi kèm áp lực đòn bẩy tài chính cao

Kế hoạch huy động vốn được thực thi khi kết quả kinh doanh của Nafoods Group ghi nhận sự tăng trưởng rất mạnh. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp đạt lợi nhuận sau thuế 140,6 tỷ đồng, tăng 96,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận quý 2 đóng góp 80,5 tỷ đồng, xác lập mức cao kỷ lục theo quý. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 70,3% chỉ tiêu lợi nhuận 200 tỷ đồng của cả năm 2026.

Sự tăng trưởng lợi nhuận gắn liền với việc công ty liên tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất. Nhà máy tại Long An giai đoạn 2 đã đi vào vận hành từ tháng 4/2026 và dự án nhà máy Gia Lai giai đoạn 4 được lên kế hoạch vận hành trong năm nay. Việc đầu tư mở rộng kết hợp với hoạt động mua lại cổ phần ưu đãi từ IFC đã làm tăng nhanh dư nợ của công ty. Tại thời điểm 30/6/2026, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 886,8 tỷ đồng, trong khi tổng nợ vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn lên tới 1.842,8 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 2,08 lần. Nguồn vốn mới từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến sẽ giúp Nafoods Group hạ tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu xuống mức 0,9 lần, đảm bảo an toàn tài chính cho doanh nghiệp.