Nadal sắp bước vào thượng tầng Real Madrid

Rafael Nadal nằm trong ban lãnh đạo Real Madrid. Ảnh: Reuters.

Quyết định sẽ chính thức được trình Đại hội đồng đại biểu thành viên bỏ phiếu phê chuẩn vào ngày 21/11. Nadal hiện mang mã số hội viên 67.778 và giữ tư cách hội viên danh dự của câu lạc bộ từ năm 2011.

Xác nhận thông tin trên mạng xã hội X, Nadal chia sẻ: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn Chủ tịch Florentino Perez và Ban lãnh đạo vì lời đề nghị này. Tôi đón nhận với sự hào hứng lớn, tinh thần học hỏi và sẵn sàng cống hiến tối đa cho Real Madrid”.

Trong thông cáo phát đi, Real Madrid đánh giá cao sự nghiệp vĩ đại của huyền thoại người Tây Ban Nha, đồng thời nhấn mạnh tinh thần chiến đấu, sự khiêm tốn, lòng quả cảm và tính cống hiến của anh hoàn toàn tương đồng với giá trị cốt lõi của đội bóng.

Nadal giải nghệ quần vợt chuyên nghiệp vào tháng 11/2024 với 22 Grand Slam, 92 chức vô địch đơn nam, 2 huy chương vàng Olympic cùng 5 chức vô địch Davis Cup. Dù có chú ruột là Miguel Angel Nadal từng đá hơn 200 trận cho Barcelona, cựu tay vợt 40 tuổi từ nhỏ là cổ động viên nhiệt thành của Real Madrid nhờ ảnh hưởng từ người cha.

Anh thường xuyên xuất hiện trên khán đài Santiago Bernabeu cũng như trong các sự kiện mang tính biểu tượng của câu lạc bộ. Động thái này được đánh giá là bước chính thức hóa mối quan hệ mật thiết lâu năm giữa Nadal và đội bóng hoàng gia.

Hiện tại, vai trò và nhiệm vụ chuyên trách hàng ngày của Nadal trong ban giám đốc chưa được công bố chi tiết. Tuy nhiên, trước sự đồng thuận tuyệt đối từ ban lãnh đạo đương nhiệm, cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng sắp tới gần như chắc chắn sẽ được thông qua.

Mbappe không vui Đoạn clip ghi lại phản ứng của ngôi sao Real Madrid và tuyển Pháp tại Gala trao giải Quả bóng vàng 2026 nhanh chóng được nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ