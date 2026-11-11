Na Uy xây dựng hầm đường bộ dưới biển sâu và dài nhất thế giới

Siêu công trình dưới biển

Đường hầm Rogfast đang được xây dựng và dự kiến trở thành hầm đường bộ dưới biển dài và sâu nhất thế giới, với chiều dài 27 km. (Ảnh: Skanska)

Đường hầm Rogfast có tên đầy đủ là “Rogaland fastforbindelse”, được xây dựng tại khu vực Rogaland. Khi hoàn thành, công trình sẽ có điểm sâu nhất nằm dưới mực nước biển 392 m.

Dự án khởi công tháng 1/2018 nhưng phải tạm dừng vào cuối năm 2019 do lo ngại chi phí vượt dự toán. Sau khi được tái cơ cấu, công trình tiếp tục thi công từ cuối năm 2021, dự kiến hoàn thành vào năm 2033 với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ Kroner Na Uy (tương đương 2,4 tỷ USD).

Đường hầm gồm hai ống riêng biệt, mỗi ống có hai làn xe. Điểm đặc biệt trong thiết kế là hệ thống hai vòng xuyến nằm ở độ sâu 260 m dưới biển, kết nối với một đường hầm dẫn đến đảo Kvitsøy.

Khi đi vào hoạt động, Rogfast sẽ thay thế các tuyến phà hiện có, giúp rút ngắn khoảng 40 phút di chuyển giữa Bergen và Stavanger, hai thành phố lớn ở bờ Tây Na Uy. Theo bà Anne Brit Moen, quản lý dự án tại Skanska - đơn vị thi công phần phía Bắc đường hầm, công trình sẽ cải thiện đáng kể kết nối giao thông, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận việc làm, giáo dục và các dịch vụ công.

Rogfast cũng được kỳ vọng tạo động lực cho kinh tế địa phương, đặc biệt là ngành thủy sản nhờ giảm chi phí logistics và mở rộng phạm vi hoạt động của doanh nghiệp.

Hiện nay, trên thế giới, đường hầm Seikan ở Nhật Bản có tổng chiều dài 53,85 km, trong đó đoạn chạy dưới biển dài 23,3 km. Trong khi đó, đường hầm eo biển Manche nối Anh và Pháp dài 50,46 km, với đoạn ngầm dưới biển dài 37,9 km. Cả hai công trình đều phục vụ giao thông đường sắt.

Trong bối cảnh đó, Rogfast được kỳ vọng xác lập kỷ lục mới trong lĩnh vực đường hầm đường bộ dưới biển. Khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành đường hầm đường bộ dưới biển dài và sâu nhất thế giới, với chiều dài 27 km và điểm thấp nhất nằm dưới mực nước biển 392 m. Con số này vượt xa độ sâu 240 m của đường hầm Seikan và 115 m của đường hầm eo biển Manche.

Thách thức kỹ thuật

Thi công đường hầm Rogfast đặt ra nhiều thách thức kỹ thuật, đặc biệt là kiểm soát nước biển thấm qua các khe nứt trong đá ở độ sâu hàng trăm mét dưới mực nước biển. (Ảnh: Skanska)

Việc xây dựng đường hầm dài và sâu dưới biển đặt ra nhiều yêu cầu kỹ thuật phức tạp. Công trình được thi công đồng thời từ hai đầu, với mục tiêu để hai mũi đào gặp nhau ở giữa với sai số không quá 5 cm.

Để đạt độ chính xác này, các kỹ sư sử dụng hệ thống quét laser và thiết bị đo đạc hiện đại. Máy quét laser có khả năng thu thập khoảng 2 triệu điểm dữ liệu mỗi giây, tạo mô hình kỹ thuật số của đường hầm để đối chiếu với thiết kế, kịp thời phát hiện sai lệch.

Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay là kiểm soát nước biển thấm qua các khe nứt trong đá. Theo bà Moen, khi công trình đã xuống độ sâu khoảng 300 m dưới mực nước biển, tình trạng nước mặn rò rỉ vào hệ thống đường hầm đã xuất hiện. Nhóm thi công đang tìm kiếm các phương pháp chống thấm hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động khi tiếp tục đào sâu đến 392 m.

Bên cạnh đó, đường hầm sẽ được trang bị hệ thống thông gió, camera và radar giám sát phương tiện, cùng công nghệ cảnh báo sự cố theo thời gian thực để phát hiện các tình huống như xe hỏng hoặc ùn tắc.

Dự án Rogfast là một phần trong kế hoạch nâng cấp tuyến đường ven biển E39 dài 1.100 km, nối thành phố Trondheim ở phía Bắc với thành phố Kristiansand ở phía Nam Na Uy. Hiện nay, hành trình trên toàn tuyến mất khoảng 21 giờ và phải qua 7 chuyến phà. Na Uy đặt mục tiêu thay thế các tuyến phà bằng hệ thống cầu và đường hầm, qua đó giảm một nửa thời gian di chuyển. Toàn bộ kế hoạch dự kiến chưa thể hoàn thành trước năm 2050.

(theo CNN)