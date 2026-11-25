Động thái này cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận vai trò của công nghệ số đối với hoạt động dạy và học.

Trong gần 20 năm qua, Na Uy liên tục thúc đẩy đưa máy tính và máy tính bảng vào lớp học, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch Covid-19.

Từ năm 2023, các trường tiểu học tại Thủ đô Oslo thậm chí được yêu cầu trang bị 1 thiết bị kỹ thuật số cho mỗi học sinh. Tuy nhiên, cách tiếp cận này dần bộc lộ những bất cập.

3 năm trước, giáo viên lớp 3 Pal Ludvig Finstad từng bị nhà trường khiển trách bằng văn bản sau khi quyết định tạm thời cất máy tính bảng, chuyển sang sử dụng giấy và bút chì để hỗ trợ những học sinh gặp khó khăn trong đọc, viết.

Trả lời nhật báo Klassekampen (Na Uy) năm 2024, ông cho rằng, xét từ góc độ sư phạm, học sinh cần được tiếp cận những phương pháp giảng dạy mới và việc thay đổi là hết sức cấp thiết.

Đáng chú ý, chính quyền Thủ đô Oslo hiện đã bãi bỏ yêu cầu mỗi học sinh tiểu học phải có 1 thiết bị kỹ thuật số riêng, đồng thời trao thêm quyền chủ động cho các trường trong lựa chọn công cụ giảng dạy.