Na Uy thanh tra việc ứng dụng AI trong ngành dầu khí. (Ảnh: AP)

Động thái được đưa ra sau cuộc thanh tra việc triển khai AI của Aker BP tại khu vực Yggdrasil ở Biển Bắc. Havtil phát hiện doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định về thẩm định công nghệ, cũng như quản lý và nhận diện rủi ro liên quan đến kế hoạch sử dụng robot.

Theo Havtil, Yggdrasil là dự án có mức độ tự động hóa và số hóa cao. Phần lớn hoạt động giám sát, điều khiển sẽ được thực hiện từ đất liền, trong khi các công trình ngoài khơi sẽ giảm đáng kể hoặc không còn nhân sự thường trực. Robot cũng sẽ từng bước đảm nhận các nhiệm vụ kiểm tra định kỳ, phát hiện rò rỉ khí và những dấu hiệu bất thường khác.

Havtil yêu cầu Aker BP báo cáo phương án khắc phục các vi phạm trước Chủ nhật, nhưng chưa công bố chi tiết những sai phạm được phát hiện.

Cơ quan này cho biết đang tiến hành một loạt cuộc thanh tra tại nhiều doanh nghiệp, tập trung vào quản lý rủi ro và thẩm định công nghệ mới, đặc biệt là AI. Khảo sát trước đó của Havtil cho thấy mức độ hiểu biết và quản lý AI giữa các công ty còn khác biệt đáng kể.

Một số doanh nghiệp đã xây dựng hệ thống đăng ký, phân công trách nhiệm và quy trình giám sát các ứng dụng AI. Tuy nhiên, nhiều công ty vẫn chưa nắm đầy đủ các hệ thống đang được phát triển, mua sắm hoặc sử dụng, kể cả AI tích hợp trong sản phẩm và dịch vụ của nhà cung cấp.

Havtil cảnh báo việc thiếu kiểm soát tổng thể có thể khiến doanh nghiệp không nhận diện được những hệ thống AI ảnh hưởng đến người lao động, hoạt động vận hành và các quyết định quan trọng liên quan đến an toàn. Khi AI được tích hợp vào quy trình khai thác, doanh nghiệp phải đánh giá đầy đủ ảnh hưởng của công nghệ đối với con người, thiết bị và tổ chức.

Theo hướng dẫn của Havtil, các quy định hiện hành về sức khỏe, an toàn và môi trường (HSE) vẫn áp dụng đối với việc sử dụng AI. Doanh nghiệp phải lựa chọn giải pháp giúp giảm thiểu nguy cơ và sự cố, đồng thời có tài liệu chứng minh, đánh giá các hệ thống AI trước khi đưa vào vận hành. Người lao động cũng cần được tham gia ý kiến về cách AI ảnh hưởng đến quy trình làm việc.

Nh.Thạch