Na Uy thành 'bệ phóng' để ô tô Trung Quốc tiến sâu vào thị trường châu Âu

Nio là một trong những thương hiệu xe điện Trung Quốc khá phổ biến ở Na Uy

Ô tô điện chiếm hơn 95% số xe đăng ký mới tại Na Uy. Đây là mức cao nhất thế giới. Đáng chú ý, khoảng 1/4 số xe điện mới đăng ký tại nước này đến từ các thương hiệu do Trung Quốc sở hữu hoàn toàn hoặc một phần.

Tesla hiện vẫn là thương hiệu ô tô mới bán chạy nhất tại Na Uy, chiếm 17,5% số xe đăng ký từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu của OFV tính đến ngày 24/9. Trên thực tế, làn sóng phản đối đối với Tesla tại Na Uy đến nay đã hạ nhiệt. Theo khảo sát của Hiệp hội Xe điện Na Uy, tỷ lệ người được hỏi cho biết họ sẽ tránh mua Tesla vì lý do chính trị giảm xuống 24% từ mức 43% của năm ngoái.

Trong khi đó, doanh số gộp của các thương hiệu Trung Quốc như BYD, NIO và Dongfeng, cùng những thương hiệu thuộc sở hữu của các công ty Trung Quốc như Volvo và Polestar, hiện chiếm khoảng 25% số xe điện mới đăng ký trong nửa đầu năm nay.

Nếu nhìn lại năm 2019, những thương hiệu này gần như không có sự hiện diện đáng kể trên thị trường Na Uy. Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, các thương hiệu thuộc sở hữu của Trung Quốc đã vươn tới vị trí nhóm thương hiệu lớn thứ hai xét theo nguồn gốc, trích dẫn một báo cáo của Hiệp hội Xe điện Na Uy.

Báo cáo cho rằng các thương hiệu Trung Quốc có khả năng vượt qua các thương hiệu châu Âu ngay từ năm 2027 nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn. Báo cáo đồng thời nhận định Na Uy có thể trở thành một trong những thị trường đầu tiên tại châu Âu nơi các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc giành được vị thế thống lĩnh.

“Người tiêu dùng thường cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau khi mua một chiếc xe. Đối với một số người, giá cả và công nghệ mang tính quyết định, trong khi những người khác lại bị ảnh hưởng bởi các vấn đề chính trị, đạo đức và hoài nghi liên quan đến bảo mật dữ liệu”, bà Christina Bu, Tổng thư ký Hiệp hội Xe điện Na Uy, chia sẻ.

Việc ngày càng có chỗ đứng tại Na Uy có ý nghĩa quan trọng bởi quốc gia này đang dẫn đầu thế giới về mức độ phổ cập xe điện. Theo Liên đoàn Đường bộ Na Uy (OFV), xe điện chiếm 97,8% số xe mới đăng ký trong 8 tháng đầu năm 2026.

Na Uy tiếp tục bỏ xa Liên minh châu Âu (EU), nơi xe điện chiếm 21,7% số xe đăng ký mới trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8, theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA).

Các thương hiệu Trung Quốc cũng đang giành được thêm thị phần tại thị trường EU rộng lớn. Lượng xe đăng ký thuộc 5 tập đoàn có thương hiệu Trung Quốc được ACEA thống kê đã tăng khoảng 71% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm trước. Tổng thị phần của nhóm này trên toàn thị trường xe mới tăng từ 6,6% lên 10,8%.

Điều đó có nghĩa khoảng 1/9 số ô tô mới đăng ký tại EU đến từ các tập đoàn này. Con số trên bao gồm cả những thương hiệu có nguồn gốc châu Âu như Volvo Cars, hiện thuộc sở hữu của Tập đoàn Geely của Trung Quốc.

Dù đang dần chiếm được thị phần lớn tại EU nhưng xe điện Trung Quốc vẫn vấp phải sự hoài nghi về các vấn đề như bảo mật, an ninh dữ liệu và bảo đảm an toàn.

Theo một khảo sát mới của Hiệp hội Xe điện Na Uy, được thực hiện từ ngày 31/3 đến 3/5/2026 với gần 15.000 chủ xe điện, gần 1/3, tương đương 31% người lái xe điện cho biết họ sẽ tránh mua thương hiệu Trung Quốc vì lý do chính trị, cao hơn so với mức 23% một năm trước.

Vài năm trước, các nhà nghiên cứu an ninh Na Uy phát hiện một mẫu xe do hãng xe Trung Quốc NIO sản xuất truyền dữ liệu từ Na Uy về Trung Quốc. Nhiều cuộc kiểm tra khác được tiến hành trên một chiếc xe buýt của hãng Yutong (Trung Quốc) cho thấy nhà sản xuất có quyền truy cập vào hệ thống điều khiển phương tiện và về lý thuyết có thể dừng xe hoặc khiến chiếc xe không thể hoạt động từ xa.

“Những chiếc xe mới trên thực tế là những chiếc máy tính có bánh xe. Khi vấn đề bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư ngày càng được quan tâm, việc nhiều người tiêu dùng lo ngại về nguồn gốc của những chiếc xe và cách dữ liệu được xử lý là điều hoàn toàn tự nhiên”, bà Christina Bu nhấn mạnh.