Na Uy: Số vụ tấn công mạng thành công tăng gấp ba trong 6 tháng

Theo báo cáo mới công bố, NSM, cơ quan tham gia các nỗ lực chống hoạt động gián điệp và các mối đe dọa hỗn hợp, cho biết ngành công nghiệp quốc phòng và lĩnh vực vũ trụ của Na Uy đang đặc biệt dễ bị tổn thương trước các nguy cơ tấn công mạng.

Cơ quan này cũng cảnh báo những rủi ro tương tự đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu và các nhà cung cấp dịch vụ cho những tổ chức có vai trò quan trọng đối với an ninh quốc gia.

Giám đốc NSM Arne Christian Haugstøyl cho biết cơ quan này trước đây chưa từng công khai đánh giá theo hình thức như vậy. Quyết định công bố báo cáo lần này xuất phát từ yêu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng chống chịu và năng lực ứng phó với các hoạt động tấn công mạng tại các tổ chức của Na Uy.

Theo NSM, một số doanh nghiệp và tổ chức đang ngày càng trở thành mục tiêu của hoạt động do thám mạng, mã độc tống tiền và các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS). Tuy nhiên, báo cáo không xác định cụ thể chủ thể đứng sau những hoạt động này.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu liên tục bày tỏ quan ngại về các cuộc tấn công hỗn hợp bị nghi có liên quan đến Nga, trong đó có hoạt động trên không gian mạng.

Bên cạnh đó, NSM cảnh báo sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI đang tạo ra rủi ro nghiêm trọng đối với các doanh nghiệp và tổ chức tại Na Uy. Theo người đứng đầu NSM, xu hướng trên đồng nghĩa với việc các nguy cơ an ninh mạng ngày càng gia tăng, đòi hỏi các tổ chức phải đẩy nhanh triển khai những biện pháp bảo vệ và nâng cao năng lực ứng phó.

Cảnh báo của NSM cho thấy việc bảo vệ hạ tầng trọng yếu, hệ thống số và các tổ chức có vai trò thiết yếu đối với an ninh quốc gia đang trở thành yêu cầu ngày càng cấp bách, trong bối cảnh các mối đe dọa mạng diễn biến phức tạp và công nghệ AI làm thay đổi tốc độ cũng như quy mô của các cuộc tấn công.