Na Uy sẽ cấm đeo kính thông minh AI ở nơi công cộng

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Bộ trưởng Số hóa Na Uy Torgeir Micaelsen cho biết, nhà chức trách đặc biệt quan tâm đến khả năng các thiết bị đeo có gắn camera và micro cho phép người dùng thu thập hình ảnh, âm thanh xung quanh một cách kín đáo, khiến những người bị ghi lại không hề biết mình đang bị theo dõi.

Theo kế hoạch, lệnh cấm trước mắt sẽ được áp dụng tại các địa điểm nhạy cảm như cơ sở y tế, phòng thay đồ và khu vực tắm tại các trung tâm thể thao.

Chính phủ Na Uy cho rằng biện pháp này sẽ tạo điều kiện để đánh giá tác động của công nghệ đối với quyền riêng tư trước khi xây dựng khung pháp lý lâu dài.

Nhà chức trách cũng đang xem xét mở rộng phạm vi hạn chế tới những địa điểm công cộng đông người như công viên, bãi biển, bảo tàng, trung tâm mua sắm, trường học, cơ sở trông trẻ, các buổi hòa nhạc và sự kiện công cộng.

Nhiều nước châu Âu ngày càng lo ngại về tác động của các thiết bị AI đeo trên người đối với quyền riêng tư.

Tổ chức bảo vệ trẻ em E-enfance của Pháp cho biết trong năm 2026 đã tiếp nhận khoảng 20 vụ việc liên quan phụ nữ và trẻ em bị ghi hình bí mật bằng kính thông minh có gắn camera, trước khi hình ảnh bị đăng tải lên mạng xã hội.

Theo các chuyên gia, khi kính thông minh ngày càng phổ biến và cho phép người dùng ghi lại môi trường xung quanh một cách bí mật, nhiều chính phủ đang chịu sức ép phải xác lập những giới hạn pháp lý rõ ràng nhằm bảo vệ quyền riêng tư của công chúng.

Theo Bangkokpost