Na Uy đề xuất cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội

Danh sách các dịch vụ chịu sự điều chỉnh bao gồm nhiều nền tảng nhắn tin và giải trí trực tuyến phổ biến như Roblox, Snapchat và TikTok.

Dự luật này nhằm giải quyết toàn diện những rủi ro đối với trẻ em trên không gian mạng, bao gồm việc tiếp xúc với nội dung độc hại, các tính năng gây nghiện, quảng cáo bất hợp pháp và nguy cơ bị người lạ tiếp cận ngoài ý muốn. Quy định trên được kỳ vọng sẽ tạo áp lực buộc các tập đoàn công nghệ phải chủ động loại bỏ nội dung vi phạm và các tính năng có tính chất gây nghiện.

Bộ trưởng Trẻ em và Gia đình Na Uy, bà Lene Vaagslid cho biết dự luật trên định nghĩa nền tảng có hại là những mạng xã hội mà thiết kế, tính năng hoặc nội dung của chúng gây rủi ro cho sự an toàn cũng như sự phát triển thể chất, nhận thức và cảm xúc của trẻ em. Theo đánh giá của Chính phủ Na Uy, các ứng dụng lớn như TikTok, Roblox và Snapchat sẽ thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này. Tuy nhiên, trẻ em và thanh thiếu niên vẫn sẽ được truy cập các dịch vụ nhắn tin và trò chơi được cho là an toàn.

Trước đó, vào tháng 4 năm nay, Na Uy đã công bố kế hoạch trình Quốc hội dự luật cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, trong đó giao nghĩa vụ xác minh độ tuổi người dùng trực tiếp cho các công ty công nghệ.

Động thái nêu trên của Na Uy diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang gia tăng kiểm soát việc trẻ em tiếp cận mạng xã hội do lo ngại về an toàn trực tuyến và nguy cơ gây nghiện. Ngoài Na Uy, Đan Mạch cũng đã áp dụng các hạn chế tương tự, trong khi Tây Ban Nha đang hướng tới lệnh cấm đối với học sinh dưới 16 tuổi.

Ở cấp độ khu vực, Ủy ban châu Âu (EC) hồi tháng 9 vừa qua đã đề xuất Đạo luật về Trẻ em của Liên minh châu Âu (EU), trong đó đưa ra các hạn chế theo độ tuổi đối với mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và các dịch vụ kỹ thuật số khác.

Hiện đại diện các công ty sở hữu các nền tảng nêu trên như Snap Inc, Roblox hay ByteDance (công ty mẹ của TikTok) vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức.