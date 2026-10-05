Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Theo đề xuất, các địa điểm có thể nằm trong diện hạn chế gồm công viên, bãi biển, bảo tàng, trung tâm mua sắm và những nơi thường xuyên tổ chức sự kiện công cộng.

Bộ trưởng Bộ Số hóa và Quản trị công Na Uy Torgeir Micaelsen cho biết, ông lo ngại những công nghệ mới đang phát triển nhanh có thể khiến mọi người bị chụp ảnh, quay phim hoặc ghi âm mà không biết.

Phạm vi hạn chế được xem xét có thể bao gồm cả trường học, sân chơi và câu lạc bộ dành cho thanh thiếu niên. Những địa điểm có yêu cầu cao về quyền riêng tư như phòng khám, bể bơi và phòng tập có khu vực thay đồ cũng có thể được đưa vào danh sách.

Kính thông minh Meta Ray-Ban. Ảnh: CC/Wiki

Chính phủ Na Uy nhấn mạnh đây không phải kế hoạch cấm hoàn toàn kính AI. Việc sử dụng cá nhân vẫn có thể được phép trong những trường hợp không có nguy cơ người khác bị ghi hình hoặc ghi âm trái phép.

Các nhà chức trách sẽ xem xét kính có camera và khả năng ghi âm, kính tích hợp camera với AI, cũng như những thiết bị đeo khác có camera, chức năng ghi âm hoặc AI.

Chính phủ liên minh thiểu số của Na Uy cho biết sẽ trình dự luật lên Quốc hội sớm nhất có thể. Một nhóm chuyên gia cũng sẽ được thành lập để tư vấn về cách quản lý lâu dài đối với các thiết bị công nghệ đeo trên người.

Động thái của Na Uy diễn ra trong bối cảnh kính thông minh tích hợp camera ngày càng được quan tâm trên thế giới. Những thiết bị này có thể cho phép người dùng chụp ảnh, quay video, ghi âm và sử dụng các tính năng AI ngay khi đang đeo kính.

Sự tiện lợi của công nghệ cũng đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư, bởi người xung quanh có thể không biết mình đang bị ghi hình hoặc ghi âm.