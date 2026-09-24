Na Uy đặt mục tiêu hoàn thành kế hoạch phát triển mỏ đất hiếm lớn nhất châu Âu

Khu vực dự kiến xây dựng mỏ đất hiếm thuộc dự án Fen tại vùng Ulefoss, Na Uy, ngày 19/12/2025. (Nguồn: Getty Images)

Khu phức hợp Fen, nằm cách thủ đô Oslo khoảng 150 km về phía Tây Nam, được ước tính chứa 15,9 triệu tấn oxit đất hiếm, trong đó có neodymium và praseodymium. Đây là những nguyên tố được sử dụng để sản xuất nam châm công suất cao, phục vụ xe điện, công nghệ năng lượng tái tạo và các thiết bị quốc phòng.

Dự án đã nhiều lần bị trì hoãn do những lo ngại về môi trường. Các cuộc khảo sát tại khu vực cho thấy có 78 loài động, thực vật nằm trong diện nguy cấp, trong đó có một số loài bọ, cây, rêu và nấm quý hiếm.

Công ty Rare Earths Norway (REN), đơn vị sở hữu quyền khai thác, cho biết hoạt động khai thác tại mỏ sẽ được thực hiện dưới lòng đất và gần như không ảnh hưởng đến cảnh quan trên mặt đất. Tuy nhiên, dự án vẫn cần xây dựng các cơ sở chế biến khoáng sản trên mặt đất.

Đầu năm nay, Chính phủ Na Uy tiếp quản công tác lập kế hoạch từ chính quyền địa phương, trong đó có nghiên cứu các địa điểm thay thế để xây dựng các cơ sở trên mặt đất.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 23/9, Bộ trưởng Công nghiệp Na Uy Cecilie Myrseth cho biết mục tiêu là hoàn tất kế hoạch vào năm 2028, “nhưng tốt nhất là sớm hơn”.

Theo Chính phủ Na Uy, khu phức hợp Fen có thể góp phần củng cố chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu của châu Âu và các nước phương Tây. Hiện chưa có mỏ đất hiếm nào được khai thác tại châu Âu, khiến khu vực này phụ thuộc lớn vào nguồn cung từ Trung Quốc.

Đất hiếm đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nhiều sản phẩm, từ điện thoại thông minh, ô tô điện đến máy bay chiến đấu, và được Liên minh châu Âu (EU) xếp vào nhóm khoáng sản thiết yếu.

REN cho biết hy vọng có thể bắt đầu khai thác mỏ trong nửa đầu những năm 2030.

(theo Euronews)