Na Uy - Bồ Đào Nha: Haaland đối đầu Ronaldo

Na Uy bước vào trận đấu với sự tự tin rất lớn sau màn ngược dòng đánh bại Đan Mạch 3-2 ở lượt trận mở màn.

Đội bóng của HLV Stale Solbakken đã thi đấu cực tốt và Erling Haaland lập cú đúp để giúp Na Uy giành trọn 3 điểm.

Trong khi đó, Bồ Đào Nha chỉ thắng Xứ Wales 1-0 nhờ bàn thắng của Joao Felix, nhưng kết quả này vẫn giúp đội bóng của HLV Jorge Jesus có khởi đầu thuận lợi.

Na Uy có lợi thế sân nhà, Bồ Đào Nha có kinh nghiệm

Chủ nhà Na Uy không còn bước vào UEFA Nations League với tâm thế của một đội bóng chỉ cố gắng tồn tại ở League A. Chiến thắng 3-2 trước Đan Mạch ở trận mở màn là lời khẳng định rõ ràng nhất.

Đó cũng là lý do Bồ Đào Nha không thể xem chuyến làm khách tại Na Uy là một trận đấu dễ dàng được.

Na Uy đang sở hữu một thế hệ cầu thủ đủ khả năng tạo ra khác biệt, với Martin Odegaard giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối tuyến giữa và hàng công, còn Haaland là mũi nhọn khiến bất kỳ hàng thủ nào cũng phải dè chừng.

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Hai bàn thắng vào lưới Đan Mạch cho thấy Haaland vẫn là vũ khí nguy hiểm nhất của Na Uy. Tiền đạo này không cần quá nhiều cơ hội nhưng vẫn sẽ tạo ra sự khác biệt trên hàng công.

Với lợi thế sân nhà và sự hưng phấn sau màn ngược dòng trước Đan Mạch, đội bóng Bắc Âu nhiều khả năng sẽ không chọn cách phòng ngự chờ đợi mà sẽ đẩy tốc độ trận đấu lên cao ngay từ đầu.

Bồ Đào Nha bước vào cuộc đối đầu với tư cách đội bóng giàu kinh nghiệm hơn ở Nations League.

Chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales cho thấy Bồ Đào Nha có khả năng kiểm soát trận đấu và bảo vệ lợi thế, nhưng hàng công chưa tạo ra sức ép đủ lớn để biến trận đấu thành thế một chiều.

Mặc dù, Cristiano Ronaldo không có màn trình diễn nổi bật ở trận mở màn, nhưng anh vẫn là quân bài quan trọng của Bồ Đào Nha.

Trước Na uy đang hừng hực khí thế, Bồ Đào Nha cần có lối chơi khôn ngoan. Nếu để trận đấu trở thành màn đôi công với tốc độ cao, Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với nguy cơ Haaland liên tục xuất hiện trong những khu vực nguy hiểm.

Vì vậy, khả năng kiểm soát nhịp độ có thể là chìa khóa để đội khách hạn chế sức mạnh của Na Uy.

Ronaldo – Haaland: Cuộc đối đầu giữa kinh nghiệm và sức trẻ

Haaland và Ronaldo chắc chắn là hai cái tên thu hút sự chú ý lớn nhất. Một bên là chân sút đã trở thành biểu tượng của bóng đá thế giới, bên kia là tiền đạo đang ở đỉnh cao khả năng săn bàn.

Ronaldo không còn sở hữu tốc độ và sức mạnh như thời kỳ đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm, khả năng chọn vị trí và bản năng trong vòng cấm vẫn là những yếu tố Bồ Đào Nha có thể dựa vào.

Với một trận đấu có tính chất quan trọng như cuộc đối đầu Na Uy, khả năng Ronaldo xuất hiện đúng thời điểm vẫn có thể tạo ra khác biệt.

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Trong khi đó, Haaland đại diện cho sức mạnh và tốc độ của thế hệ mới. Việc anh vừa lập cú đúp trước Đan Mạch càng khiến hàng thủ Bồ Đào Nha không được phép mắc sai lầm.

Lịch sử đối đầu vẫn nghiêng mạnh về Bồ Đào Nha. Theo thống kê được công bố trước trận, hai đội đã gặp nhau 11 lần, trong đó Bồ Đào Nha thắng 8, hòa 2 và chỉ thua 1. Tuy nhiên, phần lớn những cuộc đối đầu này diễn ra từ nhiều năm trước và không thể phản ánh hoàn toàn tương quan hiện tại.

Na Uy của hiện tại đã khác. Họ vừa lọt vào tứ kết World Cup 2026 và đang sở hữu một đội hình có Haaland cùng nhiều cầu thủ trẻ giàu tốc độ. Còn Bồ Đào Nha là đội bóng giàu kinh nghiệm cùng nhiều ngôi sao, hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc đấu hấp dẫn.

Trận đấu Na Uy vs Bồ Đào Nha diễn ra lúc 1 giờ 45 phút ngày 28/9/2026 (giờ Việt Nam).