Na Tra 2 lập kỳ tích, điện ảnh Trung Quốc vẫn còn một nỗi lo

Kỳ tích của Na Tra 2 và con số khiến người ta phải suy nghĩ

Hơn 2 tỷ USD doanh thu, hàng trăm triệu lượt khán giả và một vị trí trong nhóm những bộ phim ăn khách nhất lịch sử. Na Tra 2 đã làm được điều mà không ít bom tấn Hollywood phải mơ ước.

Nhưng có một chi tiết đáng chú ý: Theo South China Morning Post, khoảng 97% doanh thu toàn cầu của Na Tra 2 trong năm 2025 đến từ Trung Quốc đại lục.

Poster phim Na Tra 2, tác phẩm tạo kỳ tích doanh thu của điện ảnh Trung Quốc. Nguồn: Beijing Enlight Pictures.

Nói cách khác, bộ phim đủ sức tạo nên một cơn địa chấn phòng vé, nhưng phần lớn sức nóng vẫn tập trung tại quê nhà.

Đây không phải dấu hiệu cho thấy Na Tra 2 thất bại ở quốc tế. Trái lại, thành tích ấy chứng minh sức mạnh đáng kinh ngạc của thị trường Trung Quốc, nơi một bộ phim nội địa có thể tạo ra doanh thu mà nhiều tác phẩm quốc tế khó chạm tới.

Tuy nhiên, khi phần lớn doanh thu của một bom tấn toàn cầu đến từ một quốc gia, câu hỏi đặt ra là: Điện ảnh Trung Quốc đã thực sự chinh phục được bao nhiêu khán giả bên ngoài thị trường tỷ dân?

Khi thành công ở quê nhà vẫn chưa phải đích đến

Câu hỏi ấy càng đáng chú ý khi điện ảnh Trung Quốc đang tích cực tìm kiếm cơ hội mở rộng ra thị trường quốc tế.

Theo The Hollywood Reporter ngày 11/11, gian hàng điện ảnh Trung Quốc tại American Film Market 2026 quy tụ khoảng 70 doanh nghiệp và tổ chức, giới thiệu hơn 200 tựa phim.

Không chỉ mang phim đến tìm kiếm đối tác phát hành, các đơn vị còn thảo luận về hợp tác sản xuất, huy động vốn, ứng dụng công nghệ và phát triển những thương hiệu điện ảnh có khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu.

Đáng nói, Trung Quốc không hề thiếu lợi thế. Năm 2025, doanh thu phòng vé nước này đạt khoảng 7,4 tỷ USD, trong đó phim nội địa chiếm gần 80% thị phần.

Thế nhưng, sức mạnh tại thị trường trong nước chưa tự động chuyển hóa thành khả năng chinh phục khán giả quốc tế.

Với những tác phẩm khai thác thần thoại, lịch sử hay văn hóa bản địa như Na Tra 2, câu chuyện có thể rất gần gũi với khán giả Trung Quốc nhưng đòi hỏi cách tiếp cận phù hợp hơn khi bước ra thế giới. Bên cạnh nội dung, chiến lược quảng bá, lồng tiếng và hệ thống phát hành cũng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận người xem.

Thực tế, Na Tra 2 đã chứng minh điện ảnh Trung Quốc có thể tạo nên những bom tấn đủ sức ghi tên vào lịch sử phòng vé. Nhưng để biến một thành công nội địa thành sức hút rộng khắp trên nhiều thị trường, ngành công nghiệp này vẫn còn những thử thách phía trước.

Và có lẽ, điều điện ảnh Trung Quốc cần sau kỳ tích của Na Tra 2 không chỉ là thêm một bộ phim tỷ USD, mà còn là những tác phẩm khiến khán giả quốc tế chủ động tìm đến rạp, bất kể họ đến từ nền văn hóa nào.