Na Sang tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bản Na Sang có 197 hộ, 890 nhân khẩu. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, Nhân dân trong bản luôn đoàn kết, đồng lòng, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, khai thác lợi thế đất đai phát triển sản xuất, chăn nuôi và dịch vụ. Bản hiện có 380ha dứa, 5ha sắn, 25ha lúa và 30ha cà phê. Cùng với phát triển kinh tế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Nhân dân tích cực hưởng ứng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lò Thị Minh Phượng tặng quà chúc mừng khu dân cư bản Na Sang, xã Na Sang nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tinh thần tương thân, tương ái được phát huy qua việc đóng góp các quỹ “Vì người nghèo”, “Khuyến học”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm hỏi, giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Người dân cũng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, cùng nhau quét dọn đường làng, ngõ xóm, chỉnh trang nhà cửa, thu gom rác thải, trồng cây xanh, góp sức xây dựng bản làng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Năm 2026, bản có 130 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 115 hộ giữ vững danh hiệu 3 năm liên tục.

Lãnh đạo xã Na Sang tặng quà chúc mừng khu dân cư bản Na Sang nhân dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dân bản Na Sang tham gia trò chơi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại ngày hội, khu dân cư bản Na Sang phát động phong trào thi đua năm 2027 với 5 nội dung trọng tâm. Trong đó, phấn đấu 100% hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; trên 60% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hộ thực hiện tốt các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tại khu dân cư. Đồng thời, vận động Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, góp sức giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng bản làng bình yên.