Na Sang tiếp nhận bộ bản đồ phục vụ quản lý và quy hoạch đô thị

Đại diện Trường Đại học Tây Bắc và UBND xã Na Sang tại buổi trao tặng bộ bản đồ địa lý xã Na Sang

Tham dự buổi trao tặng, về phía xã Na Sang có Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Hồng Quân; về phía Trường Đại học Tây Bắc có PGS.TS Phạm Anh Tuân, Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội.

Tại chương trình, PGS.TS Phạm Anh Tuân đã trao tặng UBND xã Na Sang 4 bản đồ chuyên đề, gồm: bản đồ địa hình, bản đồ địa chất, bản đồ nhiệt độ và bản đồ lượng mưa.

Đây là nguồn tư liệu trực quan, cung cấp thông tin về đặc điểm tự nhiên của địa bàn, hỗ trợ chính quyền địa phương trong tra cứu, quản lý tài nguyên, xây dựng quy hoạch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội.

Các bản đồ cũng có thể được sử dụng trong hoạt động giáo dục, tuyên truyền, góp phần nâng cao hiểu biết của người dân về điều kiện tự nhiên tại địa phương.

Xã Na Sang được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mường Chà, xã Ma Thì Hồ, xã Sa Lông và xã Na Sang cũ. Sau sắp xếp, địa phương có diện tích tự nhiên 360,15km², quy mô dân số 19.598 người, mật độ dân cư đạt 54,4 người/km².

Không gian phát triển được mở rộng cùng nguồn lực về đất đai, dân số và hạ tầng kế thừa từ các đơn vị trước đây, tạo thêm điều kiện để xã khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Việc tiếp nhận bộ bản đồ chuyên đề góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành và quy hoạch, khai thác tiềm năng, lợi thế tự nhiên của xã Na Sang

Theo định hướng đến năm 2030, tỉnh Điện Biên dự kiến có 7 đô thị, gồm: Điện Biên Phủ, Mường Lay, Tuần Giáo, Na Sơn, Na Sang, Tủa Chùa và Mường Ảng. Đến năm 2050, mạng lưới đô thị toàn tỉnh dự kiến mở rộng lên 11 đô thị, bổ sung các đô thị Mường Nhé, Mường Luân, A Pa Chải (xã Sín Thầu) và Nà Hỳ.

Trong định hướng phát triển này, xã Na Sang được xác định là một trong những đô thị của tỉnh. Do đó, việc bổ sung tư liệu bản đồ có ý nghĩa thiết thực, góp phần cung cấp thông tin về địa hình, địa chất, nhiệt độ và lượng mưa, phục vụ công tác nghiên cứu, quản lý, lập quy hoạch và phát triển đô thị trong tương lai.

Tại buổi trao tặng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trần Hồng Quân trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của PGS.TS Phạm Anh Tuân cùng tập thể giảng viên Bộ môn Địa lý và Khoa Khoa học Xã hội, Trường Đại học Tây Bắc.

Đồng thời khẳng định, địa phương sẽ bảo quản và khai thác hiệu quả các bộ bản đồ, phục vụ hoạt động chuyên môn, nhất là công tác quản lý đất đai, tài nguyên; quy hoạch, phát triển hạ tầng; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an ninh, quốc phòng và quản lý địa bàn.

Việc tiếp nhận bộ bản đồ chuyên đề góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, đồng thời tạo thêm cơ sở để xã Na Sang nghiên cứu, khai thác tiềm năng, lợi thế tự nhiên và chủ động xây dựng định hướng phát triển.

Qua đó, góp phần chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình quy hoạch, phát triển đô thị Na Sang theo định hướng của tỉnh Điện Biên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.