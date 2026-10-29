Na Sang giảm nghèo dựa vào tiềm năng và nội lực

Người dân bản Sa Lông 1 chăm sóc dứa.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Na Sang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đặt mục tiêu xây dựng địa phương trở thành xã có kinh tế khá trong tỉnh. Theo đó, xã phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 10%, bình quân mỗi năm giảm hơn 4%; thu nhập bình quân đầu người đạt từ 50 triệu đồng/năm trở lên.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung trọng tâm của Nghị quyết ngay từ cơ sở. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, phát huy vai trò của người dân trong phát triển kinh tế, giảm nghèo. Ông Trần Hồng Quân, Chủ tịch UBND xã Na Sang cho biết: Địa phương xác định giảm nghèo phải dựa trên tiềm năng, lợi thế sẵn có và phát huy nội lực của người dân. Na Sang có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, người dân cần cù, có kinh nghiệm sản xuất, đây là điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp hàng hóa. Để khai thác hiệu quả những lợi thế này, cần có sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự chủ động của mỗi người dân. Khi người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, các chương trình, chính sách hỗ trợ mới phát huy hiệu quả.

Xã Na Sang xác định phát triển nông - lâm nghiệp là nền tảng thúc đẩy kinh tế, tập trung khai thác lợi thế cây trồng chủ lực, hình thành các vùng sản xuất tập trung gắn với thị trường tiêu thụ. Một trong những thế mạnh nổi bật của địa phương là vùng trồng dứa với diện tích hơn 380ha, tập trung tại các bản: Na Sang, Co Đứa, Sa Lông 1, Sa Lông 2, Hin 1... Xã phấn đấu mở rộng vùng trồng lên hơn 500ha vào năm 2030; đồng thời thu hút doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm.

Hợp tác xã (HTX) Dứa Na Sang đóng vai trò quan trọng trong liên kết sản xuất, tiêu thụ và phát triển vùng trồng dứa. Thành lập năm 2017, HTX hiện có gần 70 thành viên, với vùng sản xuất khoảng 320ha, góp phần kết nối người trồng dứa với thị trường. Cùng với sự chủ động của người dân và HTX, nguồn lực hỗ trợ từ Nhà nước góp phần thúc đẩy sản xuất. Thời gian qua, hơn 9 tỷ đồng từ các chương trình mục tiêu quốc gia đã được giải ngân để hỗ trợ giống, vật tư và điều kiện sản xuất cho hàng trăm hộ dân. Riêng dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ dứa Queen đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển 11ha dứa theo mô hình liên kết chuỗi, từng bước nâng cao thu nhập.

Cùng với cây dứa, Na Sang đẩy mạnh đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi, tạo thêm sinh kế cho người dân. Đến năm 2030, xã phấn đấu duy trì 2.197ha cây lương thực, tổng sản lượng đạt 5.890 tấn; chuyển đổi đất nương bạc màu sang trồng mới 500ha cà phê, 200ha mắc ca; đồng thời khai thác hiệu quả diện tích cao su hiện có. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp, xã chú trọng bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng, trồng rừng phòng hộ gắn với phát triển cây dược liệu dưới tán rừng. Xã tiếp tục duy trì, phát triển các sản phẩm OCOP đã được chứng nhận, phấn đấu mỗi năm có thêm 1 - 2 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao.

Trong chăn nuôi, Na Sang định hướng phát triển đàn gia súc ăn cỏ theo hình thức nuôi tập trung, nuôi nhốt và bán chăn thả. Mục tiêu đến năm 2030, đàn trâu đạt 5.500 - 6.000 con, đàn bò từ 2.500 - 3.000 con. Địa phương khuyến khích phát triển mô hình trang trại bán công nghiệp, tăng cường liên kết tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm và tạo đầu ra ổn định.

Ông Nguyễn Trường Giang, Bí thư Đảng ủy xã Na Sang cho biết: Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo dựa vào nông - lâm nghiệp, Đảng bộ xã đề ra 7 nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quản lý, triển khai, giám sát thực hiện kế hoạch, đề án, dự án; lồng ghép nhiệm vụ vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm. Đồng thời, xã chú trọng xây dựng vùng sản xuất nông - lâm nghiệp tập trung, gắn phát triển nông sản chủ lực với liên kết tiêu thụ bền vững.

Về nguồn lực, Na Sang xác định sử dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn của doanh nghiệp thông qua dự án đầu tư và nguồn vốn của tổ chức, cá nhân khi tham gia liên kết. Thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2026 - 2030, để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp. Đối với nguồn nhân lực, địa phương chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao năng lực quản lý cho các hợp tác xã, tổ hợp tác, đáp ứng yêu cầu cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Từ những giải pháp thực hiện phát triển nông - lâm nghiệp gắn với khai thác lợi thế địa phương, công tác giảm nghèo ở xã Na Sang đã đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm từ 28,93% (thời điểm mới sáp nhập) xuống còn 23,76% vào cuối năm 2025; dự kiến năm 2026 tiếp tục giảm còn 18,44%. Đây là cơ sở để Na Sang phát huy tiềm năng, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, khơi dậy ý chí vươn lên của người dân, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10% vào năm 2030.