Na Sầm: Trao 48 giải thưởng cho các vận động viên xuất sắc nhất giải chạy “Chinh phục đỉnh Khau Khú”
Sáng 11/10, UBND xã Na Sầm tổ chức thi và bế mạc giải chạy “Chinh phục đỉnh Khau Khú” với sự tham gia của gần 500 vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh. Đây là hoạt động chào mừng 76 năm Ngày Giải phóng Na Sầm (13/10/1950 - 13/10/2026).
Trước đó, lễ khai mạc giải đã diễn ra vào tối 10/10. Từ 5 giờ sáng 11/10, các VĐV bước vào thi đấu lần lượt ở các cự ly: 5 km, 10 km và 21 km với các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ.
Các VĐV đã nỗ lực chinh phục các cung đường, thể hiện tinh thần thể thao, ý chí và quyết tâm hoàn thành cự ly.
Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 48 giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc, gồm 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 30 giải Khuyến khích ở các cự ly thi đấu.
Giải chạy là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người Na Sầm, góp phần giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/na-sam-trao-48-giai-thuong-cho-cac-van-dong-vien-xuat-sac-nhat-giai-chay-chinh-phuc-dinh-khau-khu-5106389.html