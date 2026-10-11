Na Sầm: Trao 48 giải thưởng cho các vận động viên xuất sắc nhất giải chạy “Chinh phục đỉnh Khau Khú”

Các VĐV tham gia giải

Trước đó, lễ khai mạc giải đã diễn ra vào tối 10/10. Từ 5 giờ sáng 11/10, các VĐV bước vào thi đấu lần lượt ở các cự ly: 5 km, 10 km và 21 km với các nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ.

VĐV nhỏ tuổi tham gia giải

Các VĐV đã nỗ lực chinh phục các cung đường, thể hiện tinh thần thể thao, ý chí và quyết tâm hoàn thành cự ly.

Khoảnh khắc về đích của VĐV nam đoạt giải nhất cự ly 21 km

Niềm vui của VĐV nữ về đích đầu tiên cự ly 10 km

Kết thúc giải, Ban Tổ chức trao 48 giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc, gồm 6 giải Nhất, 6 giải Nhì, 6 giải Ba và 30 giải Khuyến khích ở các cự ly thi đấu.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nữ đoạt thành tích xuất sắc cự ly 5 km

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nam đoạt thành tích xuất sắc cự ly 5 km

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nữ đoạt thành tích xuất sắc cự ly 10 km

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nam đoạt thành tích xuất sắc cự ly 10 km

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nữ đoạt thành tích xuất sắc cự ly 21 km

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các VĐV nam đoạt thành tích xuất sắc cự ly 21 km

Giải chạy là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa và con người Na Sầm, góp phần giới thiệu tiềm năng du lịch địa phương, thúc đẩy phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.