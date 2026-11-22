Các đoàn đến tham dự Chợ đêm Phố cổ xã Na Rì.

Xã Na Rì hiện có hơn 2.800 hộ, trên 11.000 nhân khẩu thuộc 5 dân tộc Tày, Nùng, Kinh, Dao, Mông cùng sinh sống tại 9 thôn. Những nét văn hóa truyền thống đa dạng là nguồn lực để địa phương khai thác, phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc.

Trình diễn các tiết mục văn nghệ truyền thống của địa phương tại Chợ đêm Phố cổ.

Trong khuôn khổ Ngày hội, nhân dân và du khách được thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác Hồ, quê hương; hát Then cổ “Kỳ yên bảo phúc”; tham quan không gian văn hóa, các gian hàng ẩm thực, nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP của địa phương.

Các hoạt động tạo không khí sôi động tại khu phố cổ, mang đến cơ hội giao lưu, trải nghiệm văn hóa và thưởng thức những sản phẩm đặc trưng của Na Rì.

Các đại biểu trải nghiệm chế biến, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của xã Na Rì tại Ngày hội.

Ngày hội là dịp để địa phương giới thiệu nét đẹp văn hóa các dân tộc, quảng bá tiềm năng du lịch, đồng thời kết nối các hoạt động văn hóa với thương mại, dịch vụ, tạo thêm sức hút cho khu phố cổ.