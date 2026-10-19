Na Rì tập trung xử lý ổ dịch tả lợn châu Phi

Lực lượng chức năng tiêu hủy lợn bệnh tại thôn Bình Minh, xã Na Rì.

Ngày 2/10/2026, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Na Rì tiếp nhận thông tin về tình trạng lợn ốm, chết bất thường tại hộ ông Đàm Văn Thảo, thôn Bình Minh. Qua kiểm tra ngày 5-10, đàn lợn của gia đình có 12 con, trong đó 4 con đã chết, 8 con còn lại có biểu hiện sốt cao, mệt mỏi, bỏ ăn và xuất huyết dưới da.

Kết quả xét nghiệm ngày 6-10 xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau khi xác định dịch bệnh, xã Na Rì đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với trưởng thôn và hộ chăn nuôi triển khai các biện pháp xử lý.

Người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tả lợn châu Phi.

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, xã Na Rì yêu cầu các thôn cùng với cơ quan chuyên môn tăng cường giám sát đàn lợn tại các khu vực lân cận; rà soát nhu cầu hóa chất, vôi bột và hướng dẫn người dân thực hiện chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh chuồng trại.

Ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi báo cáo ngay khi phát hiện lợn ốm, chết bất thường; không bán chạy, giết mổ, vận chuyển lợn mắc bệnh hoặc vứt xác lợn ra môi trường.