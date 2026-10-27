Na Rì nâng giá trị đất đồi từ cây hồng không hạt

Bà Trần Thị Hạnh đang thu hái hồng chín.

Trên những triền đồi ở xã Na Rì, cây hồng không hạt đang từng bước khẳng định vị trí trong cơ cấu cây trồng. Với đặc điểm quả giòn, vị ngọt, không có hạt, loại cây này có tiềm năng trở thành sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích đất đồi.

Tại thôn Phiêng Cuôn, gia đình bà Trần Thị Hạnh có khoảng 2ha hồng không hạt đang cho thu hoạch, mang lại nguồn thu khá, góp phần cải thiện kinh tế gia đình. Thực tế từ vườn hồng của bà Hạnh cho thấy, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, kết hợp đầu tư chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ giúp người dân miền núi khai thác tốt hơn tiềm năng đất sản xuất hiện có.

Theo bà Hạnh, để cây hồng cho hiệu quả lâu dài, người trồng cần chú trọng kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh và thu hoạch đúng thời điểm.

Từ hiệu quả bước đầu tại nhiều hộ trồng hồng, xã Na Rì xác định đây là cây trồng có tiềm năng, cần được định hướng phát triển phù hợp trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Năm 2026, diện tích hồng không hạt LT-1 trên địa bàn đạt 50,7ha. Giai đoạn 2026-2030, địa phương định hướng mở rộng diện tích lên khoảng 150ha.

Bà Bùi Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND xã Na Rì, cho biết: Phát triển cây hồng không hạt là một trong những hướng đi nhằm khai thác lợi thế nông nghiệp, tạo thêm sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích cần gắn với hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn đất trồng phù hợp và nâng cao chất lượng sản phẩm, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa có khả năng cung ứng ổn định cho thị trường.

Bên cạnh mở rộng diện tích, tiêu thụ sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả kinh tế của cây hồng không hạt. Khi sản lượng tăng, nếu đầu ra thiếu ổn định hoặc sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu về phân loại, bảo quản, người trồng sẽ gặp khó khăn trong duy trì giá bán.

Vì vậy, tăng cường liên kết giữa các hộ sản xuất, hợp tác xã và cơ sở thu mua là giải pháp cần được xã Na Rì quan tâm, giúp người trồng hồng không hạt nâng cao khả năng tiếp cận thị trường.

Cùng với tiêu thụ quả tươi, sơ chế và chế biến cũng mở ra hướng nâng cao giá trị cho hồng không hạt. Tuy nhiên, để các sản phẩm chế biến mang lại hiệu quả ,cần căn cứ nhu cầu thị trường, quy mô vùng nguyên liệu và năng lực đầu tư thực tế.

Do đó, tổ chức sản xuất bài bản, bảo đảm chất lượng đồng đều giữa các vườn trồng và xây dựng liên kết tiêu thụ cần được chú trọng ngay từ quá trình phát triển vùng nguyên liệu.

Để cây hồng không hạt phát triển bền vững, xã Na Rì tiếp tục gắn mở rộng diện tích với quy hoạch vùng trồng phù hợp, chuyển giao kỹ thuật và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Khi sản xuất được tổ chức hiệu quả, đầu ra từng bước ổn định, giá trị nông sản được nâng lên, cây hồng không hạt sẽ có thêm điều kiện phát huy tiềm năng, góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác hiệu quả đất đồi và cải thiện thu nhập cho người dân địa phương.