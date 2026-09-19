Na Rì chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Na Rì hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Na Rì, người dân đến thực hiện thủ tục hành chính được hướng dẫn cụ thể về thành phần hồ sơ, trình tự, thời gian giải quyết và các khoản phí, lệ phí theo quy định.

Cán bộ, công chức hỗ trợ trực tiếp tại quầy, qua điện thoại và trên môi trường điện tử; hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu tình trạng xử lý và nhận kết quả.

Bà Hoàng Thị Dung, ở thôn Yến Lạc, xã Na Rì, cho biết khi đến Tung tâm, quá trình thực hiện hồ sơ được cán bộ hướng dẫn cụ thể, giúp người dân dễ tiếp cận, hạn chế phải đi lại nhiều lần.

Cùng với tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, xã Na Rì đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tài khoản định danh điện tử VNeID và thanh toán không dùng tiền mặt. Các Tổ công nghệ số cộng đồng tại 26/26 thôn, với 135 thành viên, được phát huy vai trò trong tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích số.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận 3.232 hồ sơ, trong đó 100% được tiếp nhận trực tuyến. Đến thời điểm báo cáo, 3.229 hồ sơ đã được giải quyết, còn 3 hồ sơ đang trong quá trình xử lý.

Số hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 3.226 hồ sơ, tỷ lệ 99,9%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đối với các thủ tục có phát sinh nghĩa vụ tài chính đạt 100%; tỷ lệ số hóa hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%.

Trong thời gian này, Trung tâm không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc thực hiện thủ tục hành chính. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức được ghi nhận đạt 18/18 điểm, tương đương 100%.

Anh Đàm Văn Thị tra cứu thông tin tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Na Rì.

Việc tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công không chỉ phục vụ người dân trên địa bàn xã Na Rì mà còn tạo thuận lợi cho người dân ở các địa phương lân cận khi có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung tâm.

Trường hợp anh Đàm Văn Thị, ở thôn Văn Học, xã Cường Lợi, đến làm thủ tục tại đây cho thấy vai trò của cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tập trung đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Đối với những thủ tục đủ điều kiện, xã thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ”, gồm tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Bà Lâm Thị Ngân, quyền Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Na Rì, cho biết đơn vị tiếp tục chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đồng thời tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, bảo đảm hồ sơ được giải quyết đúng quy định, thuận tiện.

Cùng với cải cách thủ tục hành chính, xã Na Rì tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Số hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu và xử lý công việc trên môi trường điện tử được triển khai gắn với hoạt động quản lý, điều hành của UBND xã.

Theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, xã Na Rì xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm. Đến thời điểm báo cáo, địa phương đã hoàn thành 10 nhiệm vụ; các nhiệm vụ còn lại đang tiếp tục được triển khai theo kế hoạch.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, số hóa dữ liệu và nâng cao chất lượng phục vụ đang từng bước thay đổi phương thức hoạt động của chính quyền xã Na Rì, tạo điều kiện để người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính thuận lợi hơn, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.