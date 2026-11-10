Nà Hỳ kiểm soát hiệu quả, ngăn chặn bệnh quai bị lây lan trên địa bàn

Cán bộ Trung tâm Y tế Nậm Pồ khử khuẩn khu vực trường học đã phát hiện học sinh mắc bệnh quai bị. (Ảnh: LÊ LAN)

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Quang Điện, Giám đốc Trung tâm Y tế Nậm Pồ cho biết: Tính từ ngày 1/10-9/11, trên địa bàn xã Nà Hỳ ghi nhận 60 trường hợp mắc quai bị, không ghi nhận trường hợp tử vong. Trong ngày 9/11 ghi nhận thêm 1 trường hợp mắc mới tại bản Phiêng Ngúa, có 4 trường hợp khỏi bệnh trong ngày.

Lũy tích đến thời điểm báo cáo, có 54/60 trường hợp đã khỏi bệnh (chiếm 90%); hiện còn 6 trường hợp đang điều trị (chiếm 10%); trong đó 1 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế và 5 trường hợp được theo dõi, cách ly tại nhà.

Qua điều tra giám sát tại cộng đồng hiện tại chưa phát hiện thêm các trường hợp nghi mắc quai bị, các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh đều được xử lý môi trường, cách ly và hướng dẫn điều trị tại nhà, ngăn ngừa tối đa biến chứng ở trẻ.

Bác sĩ Bệnh viện Trung tâm Y tế Nậm Pồ thăm khám, điều trị cho trẻ em trên địa bàn. (Ảnh: LÊ LAN)

Như vậy, sau hơn 1 tháng (từ 1/10-10/11) kể từ ngày ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc bệnh quai bị trên địa bàn, trong đó có thời kỳ cao điểm mỗi ngày phát hiện hàng chục học sinh tiểu học, mầm non mắc mới, song với sự vào cuộc chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành y tế với chính quyền xã Nà Hỳ, trường học cùng sự thực hiện phòng bệnh nghiêm từ nhân dân, đến nay bệnh quai bị đã được khống chế, không lây lan tại Nà Hỳ.

Để duy trì kết quả phòng, dập dịch bệnh quai bị, đồng thời chủ động phòng dịch trong thời gian tới, ngành Y tế Điện Biên yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể, chính quyền cấp xã, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch; tuyệt đối không lơ là, chủ quan.

Công tác phun phòng, khử khuẩn các khu vực đông người trong trường học ở Nà Hỳ vẫn được thực hiện thường xuyên để nâng cao hiệu quả phòng, chống bệnh quai bị lây lan. (Ảnh: LÊ LAN)

Các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện nghiêm việc thường trực cấp cứu, sàng lọc, phân luồng khám bệnh nhân, thu dung, điều trị bệnh nhân quai bị. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện, các khu cách ly, điều trị không để lây nhiễm chéo. Phát hiện sớm và điều trị tích cực các trường hợp diễn biến nặng, không để xảy ra trường hợp tử vong do quai bị.

Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống dịch bệnh quai bị trên sóng Truyền thanh-Truyền hình của xã, hệ thống loa truyền thanh của xã bằng tiếng phổ thông và tiếng dân tộc; kịp thời cung cấp thông tin về diễn biến tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo của Bộ Y tế...