Na Dương II tăng tốc về đích

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý Dự án Nhà máy Nhiệt điện Na Dương II kiểm tra việc cấp điện cho các thiết bị tại nhà máy

Dự án NMNĐ Na Dương II do Tổng công ty Điện lực - TKV làm chủ đầu tư, được xây dựng tại xã Na Dương, có công suất thiết kế 110 MW, tổng mức đầu tư khoảng 4.089 tỷ đồng. Dự án được thực hiện bởi Liên danh tổng thầu EPC gồm: Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) và Công ty TNHH DR.AZ Group (Trung Quốc).

Xác định đẩy nhanh tiến độ thi công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Tổng công ty Điện lực - TKV cùng các nhà thầu đã rà soát kế hoạch, thống nhất phương án thi công và phát động “Chiến dịch 300 ngày đêm”. Theo đó, các đơn vị huy động tối đa nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công đồng bộ.

Ông Hà Quang Thứ, Phó Giám đốc Ban Quản lý (BQL) dự án NMNĐ Na Dương II - TKV cho biết: Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, BQL đã chủ động xây dựng kế hoạch tiến độ tổng thể, xác định rõ các mốc công việc và yêu cầu đối với từng hạng mục. Trong giai đoạn nước rút như hiện nay, BQL đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm tra, đôn đốc tại công trường, phân công cán bộ bám sát từng phần việc, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; yêu cầu các nhà thầu tập trung nguồn lực và tổ chức thi công hợp lý, bảo đảm sự đồng bộ giữa xây dựng và lắp đặt. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành vận hành chạy thử và đưa dự án NMNĐ Na Dương II hòa lưới điện quốc gia vào cuối tháng 11/2026.

Cùng với công tác điều hành, đôn đốc của BQL dự án NMNĐ Na Dương II, sự chủ động trong tổ chức thi công và khắc phục khó khăn của các nhà thầu cũng góp phần quan trọng vào việc đảm bảo tiến độ.

Ông Nguyễn Như Hoàn, đại diện Liên danh tổng thầu EPC cho biết: Để đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư dự án về thời gian hoàn thành xây dựng nhà máy, chúng tôi đã chủ động rà soát tiến độ từng hạng mục, điều chỉnh trình tự thi công phù hợp với điều kiện thực tế, tập trung nhân lực và thiết bị cho những phần việc trọng điểm. Trong giai đoạn cao điểm, Liên danh EPC đã huy động khoảng 100 kỹ sư, chuyên gia cùng 850 công nhân, 180 máy móc, thiết bị để phục vụ thi công. Trong quá trình triển khai, chúng tôi cũng gặp một số khó khăn gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công như thời tiết mưa kéo dài, thiếu nhân lực kỹ thuật, thợ có tay nghề cao và một số vật tư, thiết bị nhập khẩu phải mất thêm thời gian kiểm định, chứng nhận theo quy định mới. Trước tình hình đó, nhà thầu đã bổ sung nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công nhiều ca, kíp, tranh thủ tối đa thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ; phối hợp với chủ đầu tư và nhà cung cấp xử lý các vấn đề phát sinh.

Nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của chủ đầu tư và nỗ lực của các đơn vị thi công, đến nay, khối lượng xây dựng của dự án ước đạt trên 90%, khối lượng lắp đặt đạt trên 85%. Nhiều hạng mục chính đã hoàn thành như: ống khói, lò hơi, tháp làm mát, hệ thống xử lý nước và hóa chất... Đối với phần lắp đặt, các thiết bị quan trọng như: tuabin, máy phát, máy biến áp chính, hệ thống thiết bị sân phân phối 110kV đã hoàn thành lắp đặt.

Đối với công tác chạy thử, các hệ thống nước thô, xử lý nước, nước tuần hoàn kín, sấy lò hơi... đã hoàn thành chạy thử. Các đơn vị đang tiếp tục triển khai chạy thử hệ thống nén khí, xử lý nước thải công nghiệp... Song song với đó, các nhà thầu tập trung hoàn thiện những hạng mục xây dựng, lắp đặt còn lại. Đến nay, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư đạt hơn 2.400 tỷ đồng, tương đương khoảng 60% tổng mức đầu tư.

Ông Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho biết: NMNĐ Na Dương II là công trình năng lượng trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển công nghiệp của tỉnh. Khi đi vào hoạt động với công suất 110 MW, nhà máy sẽ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, góp phần khai thác hiệu quả nguồn than tại địa phương, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, đồng thời với chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương, sở đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tiến độ, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai, tạo điều kiện để dự án hoàn thành, đưa vào vận hành theo kế hoạch.

Với khối lượng công việc còn lại đang được tập trung triển khai, dự án NMNĐ Na Dương II đang bước vào giai đoạn nước rút, hướng tới mục tiêu hòa lưới điện quốc gia vào cuối tháng 11/2026. Khi đi vào hoạt động, nhà máy không chỉ bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia (trên 700 triệu kWh/năm), phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên than tại chỗ mà còn tạo thêm giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.