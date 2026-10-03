N.Flying 'toả sáng' với phong cách đời thường cho lần trở lại

Ban nhạc N.Flying vừa công bố loạt ảnh bìa mới, khắc họa sự ăn ý tự nhiên giữa các thành viên. Đây là các hình ảnh quảng bá của cả nhóm và các nhóm nhỏ cho phiên bản "Still Together" thuộc mini-album thứ chín sắp ra mắt mang tên Still.

Trong những bức ảnh được công bố, N.Flying mang đến bầu không khí thoải mái với bối cảnh là phòng tập. Các thành viên dành thời gian vui vẻ, cười đùa cùng nhau. Thông qua những biểu cảm tự nhiên, không cầu kỳ cùng phong thái thoải mái, họ đã truyền tải trọn vẹn ý nghĩa đằng sau tên gọi phiên bản "Still Together" (Vẫn bên nhau).

Nếu phiên bản "Still Alive" được phát hành trước đó mang lại cảm giác trưởng thành cùng những dư âm tình cảm còn đọng lại, thì concept mới này lại tập trung khắc họa khía cạnh đời thường, tự nhiên của các thành viên. Qua hai phong cách đối lập này, nhóm đã hé lộ những sắc thái đa dạng chứa đựng trong sản phẩm mới Still.

Still là album kể về những điều vẫn luôn trường tồn và ở lại bất chấp dòng chảy thời gian. Album bao gồm 7 ca khúc, trong đó có bài hát chủ đề cùng tên Still. Thành viên Lee Seunghyub đã tham gia viết lời và sáng tác cho toàn bộ các bài hát trong album. Ngoài ra, Yoo Hwe Seung cũng góp sức thực hiện ca khúc To You Who Doesn't Love Me (Wake Up).

Toàn bộ các ca khúc trong mini-album thứ chín, Still của N.Flying cùng MV cho bài hát chủ đề sẽ chính thức được phát hành vào lúc 18h ngày 8/10 (theo giờ Hàn Quốc).